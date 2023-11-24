酸藍白「喬」整天沒結論　賴清德：誰敢把國家治理交給這群人

台灣命運航向何方　陳其邁：選擇正確經濟發展道路很重要

▲台灣命運航向何方？高雄市長陳其邁在議會答詢黨籍林智鴻時表示，選擇一個正確經濟發展的道路、對台灣很重要。（圖／高市議員林智鴻辦公室提供）
▲台灣命運航向何方？高雄市長陳其邁在議會答詢黨籍林智鴻時表示，選擇一個正確經濟發展的道路、對台灣很重要。（圖／高市議員林智鴻辦公室提供）

記者郭凱杰／高雄報導

「台灣命運航向何方？」高市議員林智鴻今(24)日總質詢時以昨天藍白郭談整合的「五漢廢言」圖作對比，提到總統與立委選舉並詢問市長陳其邁如何看待，陳其邁在詢答時表示，自由跟經濟繁榮不可切割，如何確保台灣在未來全球市場供應鏈占一席之地，他相信，如何確保台灣未來在全球市場占一席之地，選擇一個正確經濟發展的道路、對台灣很重要。

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林智鴻今天高雄市議會市政總質詢時以昨天藍白郭談整合的會面表示，這樣的場面根本是一齣藍白「分手擂台」實境秀，一般正常的合作、談判、洽商都不會是用這樣的方式與形式，如果把國家交給這些人，大家真的會放心嗎？

林智鴻提到，台灣2024年的投票是自由與專制的選擇、民主與共產的選擇，台灣是一個自由選擇的國家，身在民主台灣是幸福的事，包括全球疫情期間，台灣在防疫上的表現被國際看見，台灣展現的「美德」和世界擁抱，讓台灣持續往正確的方向走，成為更有影響力的國家。

對此，陳其邁表示，台灣的重要性這幾年逐漸被看到，包括半導體產能佔世界60%，先進製成更超過9成來自台灣，而不管產業或是先前防疫表現，都讓世界肯定台灣、能做更有意義的貢獻與扮演重要角色，這也是趨勢。

陳其邁認為，這次選舉與這條台灣路徑、跟世界連結的路徑會不會被改變？是非常重要的議題，且世界各國包括歐盟對台海和平相當關切，也頻頻凸顯自由跟經濟繁榮不可切割。他舉台積電、默客投資，都是著眼於全球供應鏈、貿易戰中的台灣角色，廠商會考量西進大陸投資、或根留台灣並與全球市場結合，而民主可貴也可讓人民選擇過去道路、或維持高雄跟台灣經濟繁榮的路，選民須做決定。

陳其邁說，一個國家在經濟發展上，假如沒跟全球市場供應鏈結合，就不可能穩定運作，這幾年台灣在資通訊產業、尤其半導體 供應鏈角色，已成為不可或缺一員，而總統選舉跟這部分非常密切、也對高雄一樣有影響。


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