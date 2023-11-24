台灣命運航向何方　陳其邁：選擇正確經濟發展道路很重要

我是廣告 請繼續往下閱讀
林智鴻提到，台灣2024年的投票是自由與專制的選擇、民主與共產的選擇，台灣是一個自由選擇的國家，身在民主台灣是幸福的事，包括全球疫情期間，台灣在防疫上的表現被國際看見，台灣展現的「美德」和世界擁抱，讓台灣持續往正確的方向走，成為更有影響力的國家。
對此，陳其邁表示，台灣的重要性這幾年逐漸被看到，包括半導體產能佔世界60%，先進製成更超過9成來自台灣，而不管產業或是先前防疫表現，都讓世界肯定台灣、能做更有意義的貢獻與扮演重要角色，這也是趨勢。
陳其邁認為，這次選舉與這條台灣路徑、跟世界連結的路徑會不會被改變？是非常重要的議題，且世界各國包括歐盟對台海和平相當關切，也頻頻凸顯自由跟經濟繁榮不可切割。他舉台積電、默客投資，都是著眼於全球供應鏈、貿易戰中的台灣角色，廠商會考量西進大陸投資、或根留台灣並與全球市場結合，而民主可貴也可讓人民選擇過去道路、或維持高雄跟台灣經濟繁榮的路，選民須做決定。
陳其邁說，一個國家在經濟發展上，假如沒跟全球市場供應鏈結合，就不可能穩定運作，這幾年台灣在資通訊產業、尤其半導體 供應鏈角色，已成為不可或缺一員，而總統選舉跟這部分非常密切、也對高雄一樣有影響。