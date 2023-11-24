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亞錦賽／大巨蛋首場正式賽就是亞錦賽　「吃球」疑慮將接受考驗

▲台北大巨蛋預備賽首度開放1.3萬觀眾進場，球員開箱給予好評。（圖／記者陳明中攝）
▲台北大巨蛋預備賽首度開放1.3萬觀眾進場，球員開箱給予好評。（圖／記者陳明中攝）

記者黃建霖/綜合報導

2023年亞錦賽將於台北大巨蛋舉行賽事，12月3日由中華隊出戰韓國隊的比賽，將會是該球場啟用後的首場正式比賽。而它能否在亞洲球迷的關注下承受住考驗——包括之前外界疑慮的座椅顏色吃球的問題，將會是除了比賽內容之外的最重要看點。

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大巨蛋11月份測試賽結束後，球員給予相當不錯的反饋。不過是否足以承受國際賽的考驗，亞錦賽將是一次受到重視的「大考」。而其中最值得注意的點，可能就是有關座位吃球、色差不足的問題。

在10月27日臺北市長蔣萬安親自為大巨蛋開箱時，外界就曾點出，大巨蛋的現場座椅使用為黑、白、灰3個顏色，雖有色差交錯，但仍可能會有「吃球」的情況。對此，實際在賽場進行比賽和練球後，一些球員也給出看法。

▲台北大巨蛋界外區防護網柱，廖健富認為有一點危險。（圖／記者路皓惟攝）
▲大巨蛋的現場座椅使用為黑、白、灰3個顏色，雖有色差交錯，但仍可能會有「吃球」的情況。（圖／記者路皓惟攝）
亞錦賽隊長拿莫伊漾認為球場燈光亮度足夠，加上比賽會有球迷坐上去，因此不至於對球員造成太大的影響：「雖然大家都認為白色椅子可能會影響，但我覺得其實還好，專注在比賽中，不是太大的問題。」而有多次大型國際賽事經驗的合庫投手吳昇峰也表示，大巨蛋和他之前到過的東京巨蛋或美國球場的差異不大，自己和隊友討論過，也覺得感受起來無太大影響。

新北禾聯成棒隊投手洪心騏則給出不一樣的看法，他說屋頂燈光可能會導致高飛球和天花板融合在一起；而觀眾席的椅子顏色也很接近球的顏色，如果比賽時有「太多空位」，可能也會影響選手的判斷。

▲台北大巨蛋大螢幕尺寸被嫌小，球迷認為影響觀賞視角，球員則覺得實際尺寸比想像中大。（圖／記者陳明中攝）
▲台北大巨蛋大螢幕尺寸被嫌小，球迷認為影響觀賞視角，球員則覺得實際尺寸比想像中大。（圖／記者陳明中攝）
負責大巨蛋興建及營運的遠雄方面先前表示，若有吃球狀況將會加裝椅套。在此前的預備賽中，座椅並沒有特別裝上「椅套」。而在亞錦賽上，是否會使用，也受到矚目。

而在其他球場硬體設施方面，捲縮型人工草皮受到球員好評，拿莫伊漾將它和天母棒球場的人工草皮做比較時直言：「這邊的草皮的感覺比較鬆，球速滾動比較慢，天母草皮的回饋感比較強，需要一些時間去適應。」

而拿莫伊漾也認為，這個球場的高度、燈光和空間都讓人感到很舒服，特別是視野開闊這一點很不錯；而之前被外界詬病「尺寸太小」的大螢幕，他則是給出正面評價，認為很壯觀。

▲球員認為台北大巨蛋屋頂吃球問題不大。（圖／記者路皓惟攝）
▲球員認為台北大巨蛋屋頂吃球問題不大。（圖／記者路皓惟攝）
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