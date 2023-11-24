亞錦賽／大巨蛋首場正式賽就是亞錦賽　「吃球」疑慮將接受考驗

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在10月27日臺北市長蔣萬安親自為大巨蛋開箱時，外界就曾點出，大巨蛋的現場座椅使用為黑、白、灰3個顏色，雖有色差交錯，但仍可能會有「吃球」的情況。對此，實際在賽場進行比賽和練球後，一些球員也給出看法。
亞錦賽隊長拿莫伊漾認為球場燈光亮度足夠，加上比賽會有球迷坐上去，因此不至於對球員造成太大的影響：「雖然大家都認為白色椅子可能會影響，但我覺得其實還好，專注在比賽中，不是太大的問題。」而有多次大型國際賽事經驗的合庫投手吳昇峰也表示，大巨蛋和他之前到過的東京巨蛋或美國球場的差異不大，自己和隊友討論過，也覺得感受起來無太大影響。
新北禾聯成棒隊投手洪心騏則給出不一樣的看法，他說屋頂燈光可能會導致高飛球和天花板融合在一起；而觀眾席的椅子顏色也很接近球的顏色，如果比賽時有「太多空位」，可能也會影響選手的判斷。
負責大巨蛋興建及營運的遠雄方面先前表示，若有吃球狀況將會加裝椅套。在此前的預備賽中，座椅並沒有特別裝上「椅套」。而在亞錦賽上，是否會使用，也受到矚目。
而在其他球場硬體設施方面，捲縮型人工草皮受到球員好評，拿莫伊漾將它和天母棒球場的人工草皮做比較時直言：「這邊的草皮的感覺比較鬆，球速滾動比較慢，天母草皮的回饋感比較強，需要一些時間去適應。」
而拿莫伊漾也認為，這個球場的高度、燈光和空間都讓人感到很舒服，特別是視野開闊這一點很不錯；而之前被外界詬病「尺寸太小」的大螢幕，他則是給出正面評價，認為很壯觀。
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