LINE歪斜詭破圖有解了！官方：預計13.19版本修復 實測1招自救
LINE「破圖」的狀況終於有解了！蘋果iPhone 手機更新到iOS 17後，不少用戶在LINE裡面編輯圖片時會出現歪斜的破圖狀況，從9月19日 iOS 17上線以來至今也已經過了2個月，上週LINE 13.18版本依舊沒有解決該問題，民眾抱怨也無解。但這樣的狀況可以看到盡頭了，根據LINE官方人員向《NOWnews》透露，預計13.19版本會修復完成。至於何時會推出新版本，官方無法給出具體時間點。不管如何，至少看到盡頭了，有破圖困擾的用戶就再等一下吧！
記者周淑萍/綜合報導
蘋果iOS 17上線以來，就和LINE的使用上有所衝突，有大批的iPhone 用戶發現，使用LINE內建的「編輯」功能手繪圖片時，照片會出現嚴重歪斜，LINE在官網上也有發出公告表示，iOS 17裝置使用LINE時無法透過LINE相機功能編輯圖片，並表示針對出問題的狀況進行調查中。當時官方表示會在後續版本更新中修復，但等了2個多月了，更新到LINE 13.18.0依舊無法全面解套，記者實際透過iPhone 15 Pro並將LINE更新到LINE 13.18.0版本上，開啟內建的編輯功能後還是會出現圖片嚴、重歪斜的狀況，但狀況有好一點，出現的比例少了許多。
至於破圖問題何時才能修復完成，LINE內部人員今（24）日向《NOWnews》透露，預計13.19版本會修復完成。至於新版本推出時間會落在哪個時間點？官方則無法給出具體時間點。根據記者觀察，LINE大約2~3週會有一次大版本更新，如果以時間推估，或許聖誕節前有機會解決「破圖」的問題，但還是要依照官方為主。現階段如果有圖片編輯上的需求，依舊只能透過iPhone 內建的編輯來自救。