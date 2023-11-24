吳亦凡性侵案二審判決出爐！維持原判 13年徒刑加驅逐出境
男星吳亦凡2021年時被爆出誘姦醜聞，遭大陸警方刑事拘留已經2年，去年11月25日一審宣判吳亦凡強姦、聚眾淫亂罪，對其判處13年有期徒刑，附加驅逐出境。近日自稱是爆出吳亦凡醜聞的網美都美竹寫手，提到是女方勒索不成才因此編造出這起謊言，今（24）日一早，吳亦凡的二審判決出爐，二審法院仍維持原判，裁定駁回上訴。
記者吳雨婕／綜合報導
據陸媒報導，吳亦凡涉強姦、聚眾淫亂案一審被判13年有期徒刑附加驅逐出境，一審宣判後，吳亦凡提出上訴，北京市第三中級人民法院經過裁定、審理後，認為吳亦凡違背婦女意志，利用多名被害者醉酒之際發生性關係，其行為構成強姦罪；聚眾進行淫亂活動，行為構成聚眾淫亂罪，應依法並罰。
且北京市第三中級人民法院認定，原判定事實清楚，證據確實、充分，定罪及適用法律正確，量刑適當，審判程序合法，裁定駁回吳亦凡上訴，維持原判。此外，吳亦凡的近親親屬、加拿大駐華大使館官員，旁聽了二審宣判。
※【NOWnews 今日新聞
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