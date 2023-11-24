快訊／藍白合破局！柯文哲明日11點登記參選　副手神秘不曝光

好康配成形！侯友宜感謝趙少康臨危授命　最後一刻還想著藍白合

▲國民黨中常會通過趙少康（右二）擔任侯友宜（中）的副手。（圖／國民黨提供）
▲國民黨中常會通過趙少康（右二）擔任侯友宜（中）的副手。（圖／國民黨提供）

記者余祥／台北報導

國民黨中常會今（24）日通過2024總統大選的副手人選是趙少康，「好康配」正式成形。國民黨總統參選人侯友宜說，非常感謝趙少康臨危授命，願意擔任副手，甚至到了10點半還要他再打一通電話給柯文哲，趙少康也說可以不當副手，隨時歡迎藍白合作的契機，就是這樣沒有自己，只希望捍衛中華民國台澎金馬的安全，令人尊敬。

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侯友宜說，非常感謝趙少康願意擔任副手，趙少康是臨危授命，距離選戰剩下50幾天，他們必須發揮相乘的戰力，面對這場硬仗，期待支持者凝聚力量，拼戰到最後。

被問及副手人選是否是金溥聰推薦？侯友宜說，趙少康不需要人推薦，他跟趙少康很熟悉，也常看趙的政論節目，且趙做人乾脆、有誠信、勇往直前；那時候想說找趙少康擔任副手，趙可能不會答應，畢竟每天那麼忙、離開政治圈那麼久，他是抱著姑且一試的心情，這是他自己找的，因此沒有幾個人知道。

侯友宜表示，最關鍵的是這一兩天，因為出來選舉一定會受到家裡有壓力，他也在擔心，這一兩天能否說服家人，因此中間他也確實找了一些女性擔任副手，國民黨內人才濟濟，感謝很多人都向他表示，若黨需要他們願意承擔，他非常感動也很感謝。

侯友宜強調，未來當選，趙少康不只是備位元首，一定在副總統權責下，在很多他的專業 ，包括外交、兩岸、國防甚至內政相關議題，趙少康都會參與，給他寶貴意見。

侯友宜期待，未來與趙少康並肩作戰，讓台灣這塊土地平安、讓人民過好日子。

侯友宜也說，直到剛剛要出席中常會前，還在打電話給柯文哲，但沒有接上。就像他日前說的，他會等到最後一刻，但現在最後的時間已經到了，他宣布由最有戰力的趙少康擔任副手。

趙少康表示，他跟侯友宜有互補作用。接下來他不會主持節目，媒體提問，是否要辭中廣董事長？對此趙少康則說，他一切依照《選罷法》規定，他現在只是參選人不會辭，等到當選他就會辭。

在中常會記者會後，侯友宜、趙少康在黨主席朱立倫的陪同下，前往中選會登記參選。

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