好康配成形！侯友宜感謝趙少康臨危授命　最後一刻還想著藍白合

我是廣告 請繼續往下閱讀
被問及副手人選是否是金溥聰推薦？侯友宜說，趙少康不需要人推薦，他跟趙少康很熟悉，也常看趙的政論節目，且趙做人乾脆、有誠信、勇往直前；那時候想說找趙少康擔任副手，趙可能不會答應，畢竟每天那麼忙、離開政治圈那麼久，他是抱著姑且一試的心情，這是他自己找的，因此沒有幾個人知道。
侯友宜表示，最關鍵的是這一兩天，因為出來選舉一定會受到家裡有壓力，他也在擔心，這一兩天能否說服家人，因此中間他也確實找了一些女性擔任副手，國民黨內人才濟濟，感謝很多人都向他表示，若黨需要他們願意承擔，他非常感動也很感謝。
侯友宜強調，未來當選，趙少康不只是備位元首，一定在副總統權責下，在很多他的專業 ，包括外交、兩岸、國防甚至內政相關議題，趙少康都會參與，給他寶貴意見。
侯友宜期待，未來與趙少康並肩作戰，讓台灣這塊土地平安、讓人民過好日子。
侯友宜也說，直到剛剛要出席中常會前，還在打電話給柯文哲，但沒有接上。就像他日前說的，他會等到最後一刻，但現在最後的時間已經到了，他宣布由最有戰力的趙少康擔任副手。
趙少康表示，他跟侯友宜有互補作用。接下來他不會主持節目，媒體提問，是否要辭中廣董事長？對此趙少康則說，他一切依照《選罷法》規定，他現在只是參選人不會辭，等到當選他就會辭。
在中常會記者會後，侯友宜、趙少康在黨主席朱立倫的陪同下，前往中選會登記參選。
更多「2024大選」相關新聞。