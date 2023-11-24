快訊／藍白合破局！柯文哲明日11點登記參選　副手神秘不曝光

變藍白鬥！黃暐瀚：賴清德預言一語成讖「政治圈上演分手擂台」

▲柯文哲、郭台銘、馬英九、侯友宜、朱立倫昨（23）日齊聚在台北君悅飯店會談，最後不歡而散。（圖／記者葉政勳攝，2023.11.23）
▲柯文哲、郭台銘、馬英九、侯友宜、朱立倫昨（23）日齊聚在台北君悅飯店會談，最後不歡而散。（圖／記者葉政勳攝，2023.11.23）

記者陳佩君／台北報導

藍白陣營整合破局，民進黨總統參選人賴清德過去曾評論「藍白合」是「空」，媒體人黃暐瀚今（24）日表示，政治的荒謬劇，比演的還好看，藍白合變藍白鬥，賴清德的預言：「空」一語成讖。

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柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、鴻海集團創辦人郭台銘昨天下午會面討論整合，最後不歡而散。柯文哲、侯友宜今分別赴中選會登記參選，藍白合宣告破局。

對此，黃暐瀚在臉書表示，台灣曾有檔實境真人綜藝節目，叫分手擂台，隔了這麼多年，政治圈的分手擂台真實上演，才發現現實比節目更精彩，更好看、更高潮迭起。

黃暐瀚說，郭董希望當桶箍，各界明白，但不能出錢租了飯店、開了房間、借了場地，就突然以為自己是「武林盟主」，可以在現場號令一切，要前總統馬英九講話，馬不肯講還硬堵麥克風、要侯友宜先不講話、要黨主席朱立倫回答自己今天來這幹嘛？「強勢指定發言就算了，郭台銘還說馬英九跟朱立倫是重量級的不速之客」。

黃暐瀚說，侯友宜公布柯文哲的簡訊，是昨天「開撕大戲」的最高潮，「郭台銘想退選，得找個理由，我們把Credit做給他」，侯友宜這一唸，柯文哲臉綠了，郭台銘心涼了，藍白也不用合了，「從一開始，就注定這是一場分手大戲，各自上擂台，開撕，毀滅，起身走人」。

黃暐瀚提到，郭辦發言人最後的「五月民調」說，一腳踩中朱立倫的底線，整場被不斷「制止發言」的朱主席這時再也不忍，拿麥開罵反嗆，隨即起身走人，馬侯朱，同時離開。

「政治的荒謬劇，比演的還好看！藍白郭開撕，五粉不滿足！」黃暐瀚說，接下來一直到明年1月13日，藍白合變藍白鬥，賴清德的預言：「空」一語成讖。

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