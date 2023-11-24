亞錦賽／劉基鴻近期「高壓比賽」打好打滿！更被主帥欽點扛四番
效力味全龍的台灣新生代強打重砲劉基鴻，在今年不但繳出好表現站穩龍隊中心棒次，更帶領球隊奪下重返職棒後的首座冠軍，也順利在季末拿下生涯首座個人獎項安打王，隨後更在近期的亞冠賽與亞錦賽擔任4棒，嚴然已成為中華隊的「新四番人選」。
記者張志宇/綜合報導
劉基鴻在近2個月可說是「高壓比賽」打好打滿，先是在台灣大賽打滿7場，便在奪冠隔天後報導亞冠賽，並在20日返國後，馬上又投入亞錦賽訓練，在亞冠賽時主帥陳金鋒就給予劉基鴻好評，「劉基鴻是這世代最好打者」並把4番大任交給他。
本屆亞錦賽主帥郭李建夫也在24日透露，「已明言確定中華隊此次第4棒就是交給劉基鴻」，這也讓劉基鴻有機會成為中華隊首位在台北大巨蛋登場的「四番打者」，對於擔綱四棒劉基鴻則透露，「打每個棒次都一樣，還是要專注跟投手對決，自己不會想太多了，既然能得到教練肯定，就是盡全力發揮。」
劉基鴻本季在中華職棒共出賽119場（共120場），繳出136安、包括16轟、80分打點、打擊率0.291的成績，不但率領為全龍奪冠，自己更拿下安打王獎項。
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