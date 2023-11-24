明年手機市場重返正成長！專家：IC設計業產值有望達1成以上增幅
聯發科董事長蔡明介昨（23）日指出，AI手機滲透率未來將直線上升，明年手機市場將重回正成長，對此，台經院產經資料庫總監劉佩真今（24）日表示，AI晶片題材有望挹注明年手機晶片龍頭大廠業績增長，國內IC設計業產值增幅有機會來到1成以上的反彈幅度。台經院院長張建一則表示，AI晶片導入消費性電子產品成本高昂，待其應用廣泛，可能要到2027年。
記者鄭妤安／台北報導
全球經濟景氣經歷轉變，智慧型手機市場衰退，根據國際數據資訊（IDC）的預測，今年全球智慧型手機出貨量跌幅4.7％，預測明年將轉為正成長，來到4.5%的增幅。劉佩真說明，由於過去兩年衰退的低基期因素，以及後續導入AI晶片、AI生成式題材帶動，預計手機晶片龍頭大廠明年各項業績表現有望明顯增長，國內IC設計業產值增幅有機會來到1成以上反彈幅度。
她指出，除了智慧型手機，其他的應用市場包括PC、消費型電子產品等的出貨量皆逐步擺脫今年的衰退陰霾，明年都有機會迎來正成長，不過仍要觀察後續終端需求的復甦力道，同時也攸關明年國內半導體成長幅度的變化。
張建一也提到，過去兩年全球通膨造成手機需求降低，且手機市場並無殺手級產品出現，三星摺疊機賣的不錯，剛推出的蘋果iPhone15後續銷量則仍待觀察，明年手機市場估計將恢復正成長。不過，由於AI晶片導入消費性電子產品成本高昂，目前僅用於伺服器上，待其廣泛導入PC、筆電或是手機，可能要到2027年。