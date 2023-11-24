酸「藍白合」是史上最難看肥皂劇！陳文茜曝內幕：謝謝犧牲與奉獻

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陳文茜旋即透露，當藍白合協商破局時，蕭旭岑的媽媽，也在當天下午過世。「他的母親今年三月腦部病變，11月9日之前，剛剛陷入昏迷。」但隔天，蕭旭岑必須上廣播代表馬英九宣布促成藍白合作，而且全民調。
陳文茜不捨表示「許多人不知道蕭旭岑是心含淚，但又知道自己重責大任，必須接受各方訪問，在母親昏迷期間，生命倒數計時時，蕭旭岑每日工作，極力促成藍白合。」陳文茜也說「我深知一個幕僚長站出來的風險，他的目的是保護馬英九。如果成功，光榮屬於老闆，鬥爭暗箭將歸之於他。」
於是，陳文茜主動打電話，向蕭旭岑致意，表達感謝，在交談中知道蕭媽媽生病的事。旭岑哽咽表示母親可能來日不多。而他已不問台灣政治多年，能做的是將他媽媽移至更好的醫院及安寧病房，減少感染，減少痛苦。接近星期三（11/15）凌晨一點，陳文茜表示有位鏡傳媒記者打電話查證「藍白合是否他的大陸行，由國台辦主任授意？要求他回應。」，陳文茜表示，通常這種半夜打電話，大概當事人不會接，半夜消息即發出，表示「善盡查證責任」的做法，這很像一大瓶染料，等清晨，台灣各電視台也都沒有查証的倫理，照抄照播後，謊言已經染黑全台灣。
但還好老天有眼，在上星期二（11/14）晚上11點，陳文茜發訊息問蕭旭岑媽媽轉院順利嗎時，吵醒了他，也讓他回電聊了一下，這也因此讓蕭旭岑坐在書桌前思考：星期三藍白第一次協商有沒有什麼疏漏，才有能力在半夜接近一點接到電話，即時澄清，否則正如我前面敍述的，清晨醒來，各電視台都播出照抄，謊言已經滿天下，也會讓所有的協商者，都帶了紅帽子。
陳文茜說，她認識蕭旭岑時，是她當立法委員期間他任職中國時報，一位很出色的記者，之後再往來，他已是出色的古典音樂愛好者及樂評家，而她因為是台灣國際音樂家協會理事長，所以常常和蕭旭岑交流，無關政治，只是這次再聯絡，純粹因為我非常佩服他及馬英九總統的無私。
陳文茜接著表示，蕭媽媽在23日下午往生，他向說「蕭媽媽安息。謝謝您，偉大奉獻了您的兒子。」，陳文茜也想對旭岑說，對不起，沒有讓母親的生命更延長。使你在母親垂危，仍為公事如此煩憂奔走。「你們一家的犧牲與奉獻，我，我相信許多人若知道實情，會永遠惦記在心頭。」
陳文茜最後更有感而發指出，「政治上，不是所有的人都如此不善良。只是許多人忘了他們向上天或是憲法跟前起的誓。」
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