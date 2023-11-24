柯盈配登記參選　柯文哲痛批民進黨：完全執政沒有完全改革

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯文哲說，跟國民黨的合作一直都在進行，從政策綱領、總統選舉、立委選舉，以及選舉之後的立法院院長、副院長、委員會召集人、行政院長、組閣等，合作機會相當多，正確講法是一定要合作。
柯文哲在11點左右與吳欣盈一起抵達中選會，他在致詞時指出，2014年，差不多十年前，他離開了工作30年的台大醫院，開始投身政治。一直到54歲他參政之前，其實他當了30年很單純的外科醫生。2014年，在大家不看好的狀況下，他當選了台北市改制以後的第一個的民選無黨籍市長，2018年在藍綠夾殺之下，驚險連任；2019年，他成立台灣民眾黨，就在5個月後，台灣民眾黨成為台灣在藍綠以外的第三大政黨。
柯文哲說，10年來，他發現大家對我的期望越來越多，感受到的責任也越來越重。在今年520他宣布參選以後，從基隆到屏東，他握過每一雙手、傾聽大家的聲音，了解大家的期望，「我深深感受到，柯文哲應當是台灣的柯文哲。」台灣的柯文哲，必須堅定步伐、堅守「民主、專業與價值」、來實現眾人期望。
柯文哲提到，十年來，年輕人不再勇敢做夢，甚至，背離了自己原來的夢想。台灣目前正面臨很多的挑戰。少子化，高齡化、勞動力負成長。五缺（缺水、缺工、缺地、缺電、缺人才）、低薪、通膨、產業轉型緩慢、高房價、高房租、國債大幅增加、勞保即將破產、健保費用無法控制。
柯文哲指出，這已經不是他們當時期望的美好未來。在越來越緊張的中美與兩岸關係之間，大家都同意，維持現狀、追求和平是美中台之間的最大公約數。人民是國家的基礎。在追求和平的道路上，人民是他心中的底線。這點，現在不會改變，在未來也不會改變。
柯文哲也再度痛批民進黨，此刻的民進黨完全執政，可是沒有完全的改革。政策沒有長期的規劃，只有短期的大撒幣。現在民進黨政府的短效補貼，其實是我們向下一代提款，增加下一代的負擔。政治應該落實在人民生活的每一天。政治不應該向下一代提款，政治也不是只有張燈結彩，而不處理真正的問題。
柯文哲說，從政十年，他一直相信政治應該要負責。「因為，我們只有這一個社會，也只有這一個國家。當執政黨距離人民越來越遠，偏離進步價值越來越大，身為在野勢力的領袖，我有責任挺身而出，和大家義無反顧拼一次。」
柯文哲說，過去他也支持民進黨，從來沒有想過有一天必須站在民進黨政府的對立面，不過為了這片土地的下一個代、為了這個國家的公平正義、他必須挺身而出。當責任已在眼前，身為在野勢力的領袖，決定團結一切可團結的力量，實現未被實現的理念，競逐國家領導人。
柯文哲承諾，他一定會堅持「民意、專業、價值」，面對問題、解決問題，會積極解決人口危機，改善勞動條件，延長義務教育年限，投資高等教育，守護醫療品質，落實居住正義，提升潔淨能源比例，確保能源供給穩定，建立產業韌性，杜絕債留子孫，創造社會和諧。他會繼續興辦社會住宅，實踐財政紀律、用人唯才不分黨派，秉持「清廉、勤政、愛民、愛鄉土」的精神為民服務。他再度承諾，領導的團隊一定會堅持公開透明、全民參政、專業治理。
最後，柯文哲表示，「這一次，我們不只要贏回我們的國家，也要贏下我們的未來」、「這一次，我們會實現諾言，絕不退縮、因為，這是我們的國家，我們的未來。」
更多「2024大選」相關新聞。