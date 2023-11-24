護國海鯤號今左營啟航　李柏毅喊話支持國防自主

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潘孟安表示，過去國民黨再三阻擾軍購案，直到2016年蔡英文總統上任，加上民進黨國會過半，潛艦海鯤號才排除萬難，得以在今年九月正式下水，到2025年台灣將完成三艘具有完整作戰能力的潛艦，讓台灣國防更有韌性、戰力持續升級。潘孟安呼籲民眾，明年大選一定要選對的人，國會沒過半、潛艦少一半，他也強調，在藍白還在吵怎麼合的時候，民進黨已經做好保家衛國的準備。
李柏毅指出，在過去這段時間，有許多國軍弟兄與軍眷頻頻向自己表達對國民黨的不滿，要他一定要站出來捍衛國防。今天「護國海鯤號」宣傳車即將從首戰左營出發，前往桃園、雙北後，再前往台中與南投，要讓海軍同僚們與民眾知道，民進黨護衛台灣國防的決心。
李柏毅說，潛艦國造的「海鯤軍艦」是我國國軍「不對稱戰力」戰術與戰略中重要的一環，在中國軍機、軍艦擾台成為台灣日常的現在，為了讓台灣擁有自我防衛的能力，蔡總統推動國造潛艦，阻斷中國海軍艦隊進入太平洋。
李柏毅強調，2024年的大選是一場告訴全世界「台灣人有堅定決心守護台海和平」的選舉，今年G7峰會也認為台海的和平穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺的一部份，現在全世界的民主陣營都堅定和台灣站在一起，我們也必須擁抱世界，讓國際社會知道，台灣人有決心守護自己的國家，堅定走在自由民主的路上。