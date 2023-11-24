5颱接力侵襲斷南橫！公路局搶修完成　明起提前「全線開放」通行

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今年風災造成南橫部分道路中斷情形，公路局南區養護工程分局甲仙段及關山段積極動員人力、機具辦理搶通修復作業，陸續已完成明霸克露鋼便橋鋼柱修復及大部份路段均已搶通修復，並自112年9月29日開放梅山口~天池~埡口路段恢復一般管制通行。
南區養護工程分局指出，便道(台20臨105線38.8K~39.2K)因112年7月29日杜蘇芮颱風侵襲，造成道路沉陷變形100公尺及路基流失200公尺造成缺口災情，該路段便道位於卑南溪上游之源頭(哈里博松溪)，該溪上邊坡有大量不穩定土石，自8月1日起積極辦理搶修作業，於8月21日完成第一階段搶通供緊急通行及施工便道使用，隨即續辦第二階段短期便道搶修作業。
南區養護工程分局提到，搶修期間因連續受颱風影響，搶修過程不時發生上邊坡坍方落石危及施工人員安全，尤以歷經海葵颱風造成38.9K上邊坡坍方數量約5000立方公尺並將已埋設涵管沖毀，及小犬颱風侵襲又造成上邊坡，再次坍方約2000立方公尺坍方土及涵管流失再次流失等災害影響搶修施工為最。
南區養護工程分局也說，經積極協調增加投入大量人員機具趕工，克服施工環境地處2600公尺高海拔區域、入秋山區氣候變化大、氣候濕冷午後易起霧視線不佳等施工搶修困難因素，將提前於11月25日搶通雪峰橋便道修復作業並開放通行，即埡口至向陽自11月25日上午7時起恢復一般管制通行，屆時東西兩端梅山口至向陽路段開放時間為上午7時至14時進入，車輛須於17時離開管制路段，17時後淨空該路段，每週二及週四不開放。
南區養護工程分局提醒，有意上山遊客事先查詢道路管制時間與山區路況，因上區持續零星降雨且土壤含水飽和不穩定，且下雨會有濃霧現象影響行車視距，呼籲用路人上山之前務必評估氣候狀況，如遇下雨或濃霧天候盡量避免上山。最新道路通阻詳情，可利用公路局幸福公路APP或上公路局公路防救災資訊系統及利用公路局智慧化省道即時資訊服務網查詢即時路況，請駕駛朋友遵守管制規定。