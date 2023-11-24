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新北耶誕城演唱會12/9開唱！吳姍儒兩晚主持　張震嶽等重量卡司曝

▲2023新北耶誕城已盛大開城，而耶誕城的重頭戲「巨星耶誕演唱會-一起閃耀繽紛之夜」，將於12月9日(六)及12月10日(日)18時至22時熱力開唱，主持人與卡司公布，兩晚主持將由Sandy吳姍儒擔任。（圖／記者陳明中攝）
▲2023新北耶誕城已盛大開城，而耶誕城的重頭戲「巨星耶誕演唱會-一起閃耀繽紛之夜」，將於12月9日(六)及12月10日(日)18時至22時熱力開唱，主持人與卡司公布，兩晚主持將由Sandy吳姍儒擔任。（圖／記者陳明中攝）

記者葉盛耀/綜合報導

「2023新北歡樂耶誕城」已盛大開城，再度成為全台旅遊必訪熱點。而耶誕城的重頭戲「巨星耶誕演唱會-一起閃耀繽紛之夜」，將於12月9日(六)及12月10日(日)18時至22時熱力開唱。演唱會邀請金鐘主持人Sandy吳姍儒接下主持重任，今(24)日與同為首度登上耶誕城舞台的郭書瑤 瑤瑤，一同公布演唱會共18組超豪華演出卡司。

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初次接下演唱會主持棒的Sandy吳姍儒，12月9日(六)將搭配林莎及曾子余；12月10日(日)搭配林莎及楊銘威共同主持。Sandy吳姍儒表示除了有點壓力，但更期待自己的表現，能讓這場演唱會迸出新的火花。

▲新北耶誕城「巨星耶誕演唱會-一起閃耀繽紛之夜」，將於12月9日(六)及12月10日(日)18時至22時熱力開唱，兩晚都將由Sandy吳姍儒接下主持。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.11）
▲新北耶誕城「巨星耶誕演唱會-一起閃耀繽紛之夜」，將於12月9日(六)及12月10日(日)18時至22時熱力開唱，兩晚都將由Sandy吳姍儒接下主持。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.11）
兩日重磅雙壓軸卡司也同步公布，12月9日(六)壓軸卡司包括近期擔任《滾石摘星號》主持人的歌手張震嶽 Ayal Komod，以及「LOCAL天團」玖壹壹；12月10日(日)則有「情歌王子」李聖傑以及「全能天王」周湯豪壓軸演唱，連續兩日KTV必點金曲連發。

除此之外，演唱會重量級的演出陣容還包括（按字母及筆劃數排列）：ALL IN 5、Karencici、Ozone、YOUNG POSSE、小樂 吳思賢、五堅情WOLF(S)、宇宙人、李東軒、高爾宣、陳勢安、陳威全、郭書瑤 瑤瑤、黃玠瑋、閻奕格，匯集搖滾、嘻哈饒舌、抒情、唱跳等多元曲風。

新北觀光局建議民眾多利用大眾運輸工具參加演唱會活動：搭乘捷運板南線、環狀線至板橋站下車後，步行約5分鐘抵達新北市市民廣場。不克前往的民眾也可透過多種方式同步收看，2023新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會-一起閃耀繽紛之夜」，將於12月9日(六)及12月10日(日)連續兩天，在「TVBS 歡樂台」、MOD「TVBS 精采台」、海外頻道「TVBS Asia」、「新北旅客」臉書粉絲團及YouTube頻道、「TVBS NEWS」臉書粉絲團與YouTube頻道、「CATCHPLAY+影音平台」等平臺同步Live實況轉播。

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