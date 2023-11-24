蕭敬騰閃婚Summer才1個多月爆喜訊！「愛的結晶」將誕生
「金曲歌王」蕭敬騰（老蕭）於今年10月19日宣布與愛情長跑16年的經紀人Summer（林有慧）結婚，相隔一個多月，老蕭曝光喜訊，那就是他即將在12月16日推出全新專輯《野生》，這張在挪威完成的「愛的結晶」終於將跟世人見面，他開心表示毫無保留交出自己，回歸「金曲歌王」這個專業的角色。
記者吳雨婕／綜合報導
「野生」之於蕭敬騰而言，是暫時跳開自己熟悉的生活與工作環境、放棄音樂工業流水線的生產方式，並毫無保留交出自己，回歸「金曲歌王」的專業角色，尊重別人的創意，讓別人完整發揮，他投入，他聆聽，已經好多年在專輯錄音期間，老蕭心無旁騖，沒有別的行程，沒有安排其餘的工作通告，每天只做一件事，專心的唱，給時間與自己相處、與音樂相處，讓歌曲如野花野草的「野生」，自然的長出來。
與蕭敬騰長期合作的「MV教父」林炳存同時參與其中，這次的錄音過程也全程拍攝記錄下來，想與大家分享這一段實驗之旅，蕭敬騰也與製作人、同事們在這趟旅程中看見從未發現的自己，聯合完成了自己也相當喜歡的作品，就像是進行了一場療癒身心的洗鍊。
蕭敬騰回憶過去時常獨立完成一整張作品，此次與各界大師一起提前一年展開企劃、開案到完成，除了深感榮幸，更充滿期待，期待聽眾能從這張專輯聽見不同，卻又讓人充滿共鳴。
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