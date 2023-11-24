昆凌嫁進周杰倫60億豪門！免簽婚前協議　被訂隱藏版「3不家規」

蕭敬騰閃婚Summer才1個多月爆喜訊！「愛的結晶」將誕生

▲蕭敬騰（左）和Summer上個月閃婚，而他們在挪威製作的「愛的結晶」新專輯，即將在下個月推出。（圖／喜鵲娛樂提供）
▲蕭敬騰（左）和Summer上個月閃婚，而他們在挪威製作的「愛的結晶」新專輯，即將在下個月推出。（圖／喜鵲娛樂提供）

記者吳雨婕／綜合報導

「金曲歌王」蕭敬騰（老蕭）於今年10月19日宣布與愛情長跑16年的經紀人Summer（林有慧）結婚，相隔一個多月，老蕭曝光喜訊，那就是他即將在12月16日推出全新專輯《野生》，這張在挪威完成的「愛的結晶」終於將跟世人見面，他開心表示毫無保留交出自己，回歸「金曲歌王」這個專業的角色。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「野生」之於蕭敬騰而言，是暫時跳開自己熟悉的生活與工作環境、放棄音樂工業流水線的生產方式，並毫無保留交出自己，回歸「金曲歌王」的專業角色，尊重別人的創意，讓別人完整發揮，他投入，他聆聽，已經好多年在專輯錄音期間，老蕭心無旁騖，沒有別的行程，沒有安排其餘的工作通告，每天只做一件事，專心的唱，給時間與自己相處、與音樂相處，讓歌曲如野花野草的「野生」，自然的長出來。

▲蕭敬騰即將推出新專輯《野生》。（圖／華納音樂提供）
▲▼蕭敬騰即將推出新專輯《野生》。（圖／華納音樂提供）
▲蕭敬騰即將推出新專輯《野生》。（圖／華納音樂提供）
 
與蕭敬騰長期合作的「MV教父」林炳存同時參與其中，這次的錄音過程也全程拍攝記錄下來，想與大家分享這一段實驗之旅，蕭敬騰也與製作人、同事們在這趟旅程中看見從未發現的自己，聯合完成了自己也相當喜歡的作品，就像是進行了一場療癒身心的洗鍊。

蕭敬騰回憶過去時常獨立完成一整張作品，此次與各界大師一起提前一年展開企劃、開案到完成，除了深感榮幸，更充滿期待，期待聽眾能從這張專輯聽見不同，卻又讓人充滿共鳴。


更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

蕭敬騰寵愛未婚妻Summer不忘做公益　癌童獻唱《阿飛的小蝴蝶》

蕭敬騰求婚成功後再曝喜訊！飛9000公里冒險錄音　不知會發生什麼

王心凌遭渣男背叛！心碎心情全說了　忍住崩潰情緒

吳亦凡性侵案二審判決出爐！維持原判　13年徒刑加驅逐出境

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞