侯友宜、柯文哲不歡而散破局 首面藍白合廣告「苦主」急換戰鬥藍
針對國民黨、民眾黨及鴻海集團創辦人郭台銘3人昨日在君悅飯店總統參選登記最後不到24小時的會談不歡而散，面臨破局情境。對此，先前搶在17日率先全台掛出首面與國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲「藍白合」競選廣告的新北市第7選區板橋東區立委參選人葉元之，今（24）日在低調前往新北市選委會登記參選時說到，已經去索取最新公布的侯友宜副手搭檔前中廣董事長趙少康照片了，因為事出突然，目前想到至少先換掉柯文哲照片，至於原本的「聯合政府」則應會改回「政黨輪替」。
記者吳嘉億／新北報導
葉元之先前在政論節目上提到，個人身為一個藍營小雞是很感慨，指出好幾個月前就發現藍白合投票率會變高、贏賴的機率變高、對小雞選情也會有幫助，現在是最慘的狀況，不僅沒有合，雙方還吵出火氣，之前共識說要讓國會席次極大化，但都吵成這樣，不知道之後要怎麼團結合作。
對於先前有網友在柯文哲喊要以「民眾黨總統參選人」身分選到底後建議在看板上打個叉就好，葉元之說到，不會考慮網友提供的「畫叉」作法，畢竟也要尊重人家；目前已向趙少康索取照片，強調趙少康做過立委也做過環保署長，學經歷都很豐富，是「戰鬥藍」的領袖，深感他為國家做很大的選擇，對選情也會有幫助。