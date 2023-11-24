NBA／詹皇本季化身「末節之王」！場均轟9.8分 命中率高達64.4%
「詹皇」LeBron James即將在年底滿39歲，但他開季至今狀態未見有明顯下滑，甚至在第四節的表現仍是聯盟第一檔的水準，目前他該節場均可攻下9.8分，堪稱本季目前為止的「末節之王」。
記者黃建霖/綜合報導
根據美媒《The Lead》給出的數據，本季至今，末節得分方面，LeBron James 以場均9.8分(64.4% FG)，排名全聯盟第一。76人隊後衛Tyrese Maxey以9.2分(55.3% FG)，排名第2；第3則是「三球」LaMelo Ball的8.8分(53.1% FG)；Mikel Bridges 同樣為8.8分，但效率上稍遜(50.8% FG)。
至於至於Clutch Time——也就是指兩隊的分差在5分以下，比賽進入最後5分鐘之內的關鍵時刻——的表現方面，James的表現同樣名列前茅，他以場均5分排名第5（命中率65.2%）。而該項數據排第一的，則是本季轉隊到密爾瓦基公鹿隊的明星後衛Damian Liilard，他場均在那個時間段可得到6.5分。
James本季場均25.7分8.1籃板6.7助攻，命中率高達57.8%，三分球命中率則高達41.4%，仍然是聯盟的頂級球星。而他在關鍵時刻的經驗和能力，也是洛杉磯湖人取勝的致勝法寶。