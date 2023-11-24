郭書瑤弟違反《國安法》被起訴！她首現身嘆：「姊姊好難當」
女星郭書瑤的弟弟郭伯廷，違反《國家安全法》日前被起訴，她今（24）日和吳姍儒一同出席新北耶誕城「2023巨星耶誕演唱會－一起閃耀繽紛之夜」卡司記者會，提到弟弟，郭書瑤低調表示該說的都說過了，就交給專業的律師處理。一旁吳姍儒跳出來問：「不然我們交換弟弟怎麽樣？」郭書瑤一秒打槍「拜託不要」，讓吳姍儒驚呼「我的（弟弟，鹿希派）更糟嗎？」2人都有個令人頭疼的弟弟，郭書瑤不禁哀號「姊姊好難當喔！」
記者黃盈容／台北報導
郭書瑤的弟弟郭伯廷被同樣身為扯鈴教練的魯紀賢牽連，因此捲入共諜案，7月時以20萬元交保，全案日前偵結，檢方以違反《國家安全法》將主嫌魯紀賢、郭伯廷等10人起訴。
郭書瑤今年首次參與「2023新北歡樂耶誕城巨星耶誕演唱會」，不過今出席記者會，不免被關心弟弟狀況，她依舊低調，只說：「有看到新聞，然後也是交給律師處理」。
一旁的吳姍儒則是有個曾喊話炸政府被罰50萬、在路邊持大麻菸被抓的弟弟鹿希派。吳姍儒見郭書瑤身陷尷尬的「弟弟問題」面有難色，她趕緊跳出來搞笑問：「不然我們交換弟弟怎麽樣？」誰知郭書瑤一秒打槍「拜託不要」！讓吳姍儒傻眼「我的（弟弟，鹿希派）更糟嗎？」
2人都有個令人頭疼的弟弟，可說同病相憐，吳姍儒打趣呼籲：「奉勸大家沒事不要當姊姊」，郭書瑤則笑說：「應該是奉勸爸媽不要生二胎吧！」姊姊們互相取暖，「我們真的很棒！姐姐加油喔！我們彼此鼓勵好不好！」十分爆笑。
「巨星耶誕演唱會－一起閃耀繽紛之夜」將於12月9日、10日晚間登場。演唱會邀請金鐘主持人吳姍儒（Sandy）接下主持重任，今公布共18組超豪華演出卡司，除了將首度演出的郭書瑤，還有張震嶽、玖壹壹、李聖傑、周湯豪等星，勢必讓歌迷大飽耳福。
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