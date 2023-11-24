國民黨侯趙配、吳欣盈搭柯文哲 台灣基進：拒絕政治掮客
昨日藍白上演分手大戲後，包括侯友宜與柯文哲皆在今（24）日趕著登記截止前，急忙尋求各自副手人選，民眾黨確定由黨籍不分區立委吳欣盈搭檔副總統，國民黨則由戰鬥藍領軍者中廣董事長趙少康搭檔。台灣基進表示，藍白政黨的副手搭檔雖然都是備胎，但一個金、一個權，台灣人必須認清藍白的金權與親中本質，拒絕再讓心中唯有財團與中國利益的政治掮客成為台灣的政治領導者。
記者鄭婷襄／綜合報導
針對柯文哲尋求吳欣盈進行政治搭檔，台灣基進認為，民眾黨的提名儼然告訴社會，財團已可公然直入深層政府，指導國家財政經濟方向，吳欣盈是新光集團重要集團接班人之一，若任由其進入國家實質的政治結構運作，恐無法避免將政府的行政資源與財團進行連結，直接或間接坐大特定財團，此一提名顯示柯文哲的用人思考，在乎的是短視近利的金權政治，而非國家的長治久安。
此外，針對中國國民黨決定由中廣董事長趙少康與新北市長侯友宜搭檔參選，台灣基進表示，回顧「戰鬥藍」的政策，包括恢復特偵組、廢除NCC、推動內閣制、重啟核四、詐欺改判二十年死刑三個月內執行、兵役改回四個月、兩岸對等互設聯絡辦事處、砍國防預算讓大學生免學費，以及全面檢討課綱培育學童對國家之認同，有意將台灣學子進行紅統洗腦教育等荒唐政見。國民黨顯然選擇了最急切的方式，期望將台灣列車開往全力促統的方向。