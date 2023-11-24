劉德華爸爸走了！貼錢拍《童夢奇緣》全為癌父 背後藏催淚原因
香港巨星劉德華父親劉禮昨（23）日傳出逝世，後援會「華仔天地」證實劉父20日在家人陪伴下安詳離世，劉德華本人低調表示：「現正處理他的身後事，多謝大家關心。」劉父2003年不幸罹患膀胱癌進行大手術，工作忙碌的劉德華沒有時間陪伴，始終感到自責，因而促成他貼錢拍攝訴說父子情的電影《童夢奇緣》。
記者楊穎軒／綜合報導
劉德華父親當年確診膀胱癌後，赴公立醫院進行膀胱瘤割除手術，復原狀況良好，導演陳德森後來為新作《童夢奇緣》找資金，某天和劉德華聊到該片，當時不想再拍動作片的劉德華一聽大綱就說：「拍這個，就拍這個！」陳德森表示，電影藏有自己和父親的遺憾、子欲養而親不待的感覺。
陳德森之後才知道，劉德華父親當時身體很差，劉德華覺得沒有很多時間陪家人，《童夢奇緣》講述父子互動觸及他的心，所以才堅持接下這部片子，陳德森透露，《童夢奇緣》開拍後，劉德華因為花5小時化特效老妝，希望能請到有經驗、專業的演員，拍戲才會順利，但陳德森表示沒有預算，劉德華說：「你不要跟公司講，我自己掏錢，你不要跟那些演員講，我給。」對寄情父子情的作品親力親為。
劉德華家族人丁興旺，他上有3位姐姐，下有1個妹妹和1個弟弟，一家8口生活在貧苦的農村，直到孩子都有穩定工作，生活才改善，據悉，劉德華父親曾是消防隊隊長，與太太平常喜歡和街坊鄰居喝茶聊天，大姊已經70幾歲，二姊和三姊幾乎沒有消息，妹妹是名老師，生活節儉，外表也和劉德華最像。
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