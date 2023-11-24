艾瑪史東「沒穿衣服」全看光！跨尺度大銀幕獻映《可憐的東西》
電影《可憐的東西》由金獎影后艾瑪史東主演，她為戲犧牲大膽全裸入鏡，更被譽為個人從影以來最佳演出，於威尼斯影展世界首映獲得一致盛讚，並勇奪最佳影片金獅獎，金馬影展放映後亦口碑沸騰、在觀眾票選榜上名列前茅，被視為2024奧斯卡獎熱門片。
記者黃雅琪／綜合報導
《可憐的東西》敘述一名年輕女子，被另類古怪的天才科學家拯救而起死回生後，對於世上萬物充滿好奇，卻遭狡猾的律師誘拐私奔，展開一場遠渡重洋橫跨大洲的精采冒險，她也從迂腐過時的偏見中自我解放，蛻變為平等與自由的堅定化身。艾瑪史東不但領銜主演更晉升正式製片，身兼兩職自製自演，為了自己的寶貴作品，不惜首度大膽正面全裸入鏡，性愛戲碼毫不設限，被譽為從影以來最佳演出，脫得十分值得！
本片為希臘名導尤格藍西莫琢磨5年的最新作品，繼備受推崇的《真寵》於威尼斯影展拿下評審團大獎後再下一城、勇奪最佳影片金獅獎，亦被譽為他導演生涯至今最佳作品，台北金馬影展首映後口碑沸騰、隨即登上觀眾票選榜亞軍，後仍居高不下名列前茅，並被視為2024奧斯卡獎季大熱門，可望問鼎最佳影片、導演、女主角等大獎。
《真寵》編劇東尼麥克納馬拉再度執筆，改編蘇格蘭作家阿拉斯代爾格雷的獲獎小說，卡司陣容一字排開金光閃閃，除了金獎影后艾瑪史東，還有《復仇者聯盟》「浩克」奧斯卡提名型男馬克魯法洛、《蜘蛛人：無家日》資深影帝威廉達佛、《拉米的瘋狂美國夢》金球獎視帝笑匠才子拉米優素福、《女傭浮生錄》艾美獎提名女星瑪格麗特庫利，與《淚比死更冷》德國國寶級影后漢娜許古拉等知名演技派。《可憐的東西》將於2024年2月8日上映。
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