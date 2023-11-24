讚副手吳欣盈互補性高 柯文哲：經中央委員投票「眾望所歸」
民眾黨正式推出「柯盈配」！民眾黨總統參選人柯文哲今（24）日上午與副手吳欣盈一起前往中選會登記參選中華民國第16屆正副總統。柯文哲稱讚吳欣盈跟他互補性高，吳欣盈出線過程也有經過黨內選決會、中央委員會投票，票數是「眾望所歸」。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲在11點08分左右與吳欣盈一起抵達中選會，他在致詞時就先稱讚吳欣盈畢業於美國跟英國的名校。她對公共事務非常有熱情，曾經擔任新光人壽慈善基金會執行長。在立委期間，她的優異表現大家也是有目共睹。今年7月，她以中華民國立法委員身份，在歐洲議會為台灣發聲，強調台灣的立場。「我相信，她會是我們一起為下一個世代打拼，一起贏下台灣的未來的堅定夥伴。」
在登記完成後，柯文哲在中選會門口受訪，針對選擇吳欣盈的理由，柯文哲表示，事先就有徵詢可能的候選人，也有經過黨內選決會投票，吳欣盈是蠻高的票數通過。
媒體詢問副手的條件，柯文哲表示，他在選擇副手有幾個邏輯，第一互補性要高，吳欣盈的生活背景跟他截然不同，在英、美留學，又從事社會公益事業，跟他這種從小在台灣土生土長，又是在日本式傳統的地方長大，「多元開放是我們的政治價值，當時在選副手時，我在思考，怎樣可以達到最大的互補性，在整個黨內可以找到互補性跟我最高的應該是吳欣盈」。
柯文哲也說，當然也希望找比較年輕的，大概有綜合考量，但最重要的，民眾黨還是有遴選制度，最後還是有中央委員會委員投票，「後來我看那個票數，大概就是可以說是眾望所歸」。