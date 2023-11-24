礁溪寒沐聖誕甜點「單筆滿6百抽名古屋機票」 玖尹推聖誕點心箱
▲礁溪寒沐酒店沐選外賣店打造聖誕節限定甜點與麵包，每款250元起。2023年12月1日至2024年1月31日至沐選單筆消費滿600元，即可抽名古屋機票。（圖／礁溪寒沐提供）
記者
葉盛耀/綜合報導
2023-11-24 13:00:13
礁溪寒沐酒店即日起至2023年12月25日推出「奇幻沐樂園」聖誕餐飲與慈善活動，「沐選外賣店」推出聖誕限定糕點，價格250元起，包含義大利傳統聖誕甜麵包、法國平安夜必吃的經典蛋糕等。加碼推出2023年12月1日至2024年1月31日至「沐選」單筆消費滿600元，就有機會抽中台北至名古屋來回機票乙張。而台北的新派粵式料理「玖尹」，也將於12月22日開始推出「烤雞麵包花園點心箱」，木箱裝盛聖誕樹造型麵包內藏烤雞、蘋果酥、四方小禮、核桃酥。
沐選外賣店推出的義大利聖誕麵包「潘納朵尼」380元，又稱「米蘭水果麵包」，鬆綿質地中感受蜜漬柑橘與葡萄乾的優雅果香。而木頭外型的「樹幹蛋糕」420元，源自於法國人在聖誕節拜訪親友，會帶木柴當作伴手禮傳達豐收祝賀的傳統習俗，以知名法國CACAO BARRY 58%黑巧克力製成，鋪上新鮮莓果與麋鹿、聖誕樹造型巧克力片。並加碼推出2023年12月1日至2024年1月31日至「沐選」單筆消費滿600元，就有機會抽中台北至名古屋來回機票乙張。 飯店內的MU BAR，也推出兩款聖誕雞尾酒，像是閃耀澄亮光采的「耶誕國度」，迷迭香清新氣息繚繞鼻尖，柑橘果香伴隨著細緻蛋白泡沫輕躍舌尖，尾韻透出一絲淡雅酒韻。每杯450元+10%，點選任一款並於Google打卡評價五星，即可以優惠價199元+10%加購松露薯條乙份。 ▲2023年12月1日至2024年1月31日至「沐選」單筆消費滿600元，就有機會抽中台北至名古屋來回機票乙張。（圖／資料照，威航提共）
礁溪寒沐酒店並以行動支持與關懷導盲犬，攜手「台灣導盲犬協會」一起舉辦的「讓愛發光．綻放希望」活動，將於館內設置慈善捐款箱，同時延續去年的「百元樂捐換娃娃」活動，捐款百元即可獲得可愛導盲犬娃娃磁鐵乙個。
台北的新派粵式料理「玖尹」，也將於12月22日~12月24日獻上兼具造型與美味的「烤雞麵包花園點心箱」（1888元+10%/組），木箱裝盛聖誕樹造型麵包內藏烤雞、蘋果酥、四方小禮、核桃酥，粵式餐廳推聖誕點心，好吃又好拍。酒吧也調製「聖誕珠寶盒調酒組」(2000元+10%/一組4杯)，並推出與「聖誕樹烤雞麵包花園點心箱」的合購優惠價僅3588元+10%。而姊妹店「老爺小花園」也有聖誕麵包，12月4日起推出烘焙坊自製草莓可頌(160元)、聖誕蘑菇草莓乳酪(108元)、迷你聖誕樹(108元/4入)；12月18日~12月25日推「咕咕霍夫」(280元)。
▲新派粵式料理「玖尹」將於12月22日~12月24日推出「烤雞麵包花園點心箱」，木箱裝盛聖誕樹造型麵包內藏烤雞、蘋果酥、四方小禮、核桃酥，粵式餐廳推聖誕點心。（圖／玖尹提供）