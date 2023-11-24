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護國海鯤號宣傳車首站左營起跑　李柏毅喊話支持國防自主

▲「護國海鯤號」宣傳車即將從首站左營出發，前往桃園、雙北後，再前往台中與南投，潘孟安、李柏毅、黃捷，以及議員黃文志和李雅慧，共同高呼「守護台灣、護國有我」。（圖／李柏毅競總提供）
▲「護國海鯤號」宣傳車即將從首站左營出發，前往桃園、雙北後，再前往台中與南投，潘孟安、李柏毅、黃捷，以及議員黃文志和李雅慧，共同高呼「守護台灣、護國有我」。（圖／李柏毅競總提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

民進黨左營楠梓區立委參選人李柏毅今（24）日上午於左營活動中心外，發起「護國『海鯤號』首發啟動記者會」，與賴清德競總總幹事潘孟安、立委參選人黃捷、議員黃文志及議員李雅慧，共同高呼「守護台灣、護國有我」，以表達對國防自主的支持。

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潘孟安表示，過去國民黨再三阻擾軍購案，直到2016年蔡英文總統上任，加上民進黨國會過半，潛艦海鯤號才排除萬難，得以在今年九月正式下水，到2025年台灣將完成三艘具有完整作戰能力的潛艦，讓台灣國防更有韌性、戰力持續升級。

潘孟安痛批，藍營「馬文君們」不斷利用立委保護傘來逃避責任，將國防機密文件、潛艦製作過程傳給其他國家，意圖破壞台灣國防安全網。潘孟也安呼籲民眾，明年大選一定要選對的人，國會沒過半、潛艦少一半，他也強調，在藍白還在吵怎麼合的時候，民進黨已經做好保家衛國的準備。

李柏毅指出，在過去這段時間，有許多國軍弟兄與軍眷頻頻向自己表達對國民黨的不滿，要他一定要站出來捍衛國防。今天「護國海鯤號」宣傳車即將從首站左營出發，前往桃園、雙北後，再前往台中與南投，要讓海軍同僚們與民眾知道，民進黨護衛台灣國防的決心。

李柏毅說，潛艦國造的「海鯤軍艦」是我國國軍「不對稱戰力」戰術與戰略中重要的一環，在中國軍機、軍艦擾台成為台灣日常的現在，為了讓台灣擁有自我防衛的能力，蔡總統推動國造潛艦，阻斷中國海軍艦隊進入太平洋。

李柏毅表示，國民黨不分區第一名的韓國瑜在被市民罷免後，還在藍營造勢場合上唱衰高雄國防部署與國防發展，試圖把能捍衛國家安全的飛彈防禦系統抹成嫌惡設施，假如韓國瑜進入國會，將會加入「馬文君們」的行列，盡全力阻擋台灣國防發展。他也向鄉親們拜託，政黨票絕對要投給民進黨，將惡勢力擋在國會外，不讓國民黨破壞台灣自我保護的能力。

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