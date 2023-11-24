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7-11亞錦賽優惠！熱狗、大亨堡第2件5折　茶葉蛋5元、咖啡滿額折

▲7-11響應國際賽事，推出優惠活動，包括門市熱食區熱狗、大亨堡全品項第2件5折。（圖／7-11提供）
▲7-11響應國際賽事，推出優惠活動，包括門市熱食區熱狗、大亨堡全品項第2件5折。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

2023年第30屆亞洲棒球錦標賽將於12月3日，在台北大巨蛋棒球場破「蛋」而出！7-11響應國際賽事，推出優惠活動，包括門市熱食區熱狗、大亨堡全品項第2件5折，還有指定燴飯、炒麵加購茶葉蛋（1顆）只要5元；12月8日起限3天，有指定電子支付滿額立減活動，包括咖啡、飲料、泡麵，最高現省160元，更獨家於台北地區門市推出直徑直逼17公分的「巨蛋牛奶麵包」，把美味也放大。

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【破蛋優惠！茶葉蛋加價購5元】

11月29日至12月12日前，7-11購買指定燴飯、炒麵加購茶葉蛋(1顆)只要5元，相當於用5折優惠購買到超商最夯的熱食單品！

此外呼應亞錦賽在大巨蛋進行，11月29日起台北地區門市推出直徑直逼17公分的「巨蛋牛奶麵包」，並在7-11聖娜複合店販售「巨蛋奶酥菠蘿」，較暢銷品極選厚菠蘿約2倍重，外型超吸睛。

▲呼應亞錦賽在大巨蛋舉辦！7-11推出兩款巨無霸麵包。（圖／7-11提供）
▲呼應亞錦賽在大巨蛋舉辦！7-11推出兩款巨無霸麵包。（圖／7-11提供）
【全店三支付滿額立折】

7-11自12月8日至12月10日，購買CITY系列飲品、常溫飲料、冷藏飲料、啤酒、零食、糖果、冰品、冷凍品、泡麵等9大類別商品，持icash2.0、icash Pay、OPEN錢包 3大支付工具結帳，單筆購物滿222元立折22元、滿999元立折110元，購物滿999元若使用icash Pay再加碼多折50元(限量前1萬筆)，等於現省160元。

【熱狗、大亨堡第二件5折】

12月8日至12月10日，7-11門市熱食區熱狗、大亨堡，以及近80間哈燒專櫃現烤熱狗、炸雞、烤雞腿等佐球賽最佳餐點，均可享全品項第二件5折優惠。

【限量週邊】

7-11自11月29日下午三點起獨家推出「棒球亞錦賽限量周邊商品」，豐富話題商品包含紀念帽T、紀念帽、紀念毛巾，門市快閃購每款只要350~950元不等價格即可輕鬆帶回家，另外還有現貨販售的「限量亞錦賽中華隊紀念icash 2.0」，全套購入一起為中華隊喝采。

此外，迎接年末聖誕節、跨年夜，舒康雞全新推出「慶典食光烤雞」售價880元，12月26日前特價799元，只需將解凍後的烤雞放入烤箱或氣炸鍋覆熱，不用30分鐘即可完成。省去醃漬、調味的步驟，也不怕烤失敗，覆熱後的烤雞外皮酥脆焦香，切開後肉質鮮嫩，就連雞胸肉也多汁可口，在家就能輕鬆享受如餐廳現做般的美味。

▲迎接年末聖誕節、跨年夜，舒康雞全新推出「慶典食光烤雞」。（圖／金豐盛提供）
▲迎接年末聖誕節、跨年夜，舒康雞全新推出「慶典食光烤雞」。（圖／金豐盛提供）

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