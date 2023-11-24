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日職／現役評選最難打變化球！Bauer、山本由伸、佐佐木朗希上榜

▲山本由伸連續5年入選最難打變化球前5名。（圖／取自歐力士隊官網）
▲山本由伸連續5年入選最難打變化球前5名。（圖／取自歐力士隊官網）

記者張志宇/綜合報導

日本職棒2023年票選現役最難打快速球，前5名分別為Trevor Bauer、山本由伸、山下舜平大、Raidel Martinez、佐佐木朗希，至於2023年現役最難打變化球也在近日公布，分別為宇田川優希、佐佐木朗希、山下舜平大、山本由伸與Trevor Bauer。（此次結果為選手投票選出）

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今年剛滿25歲效力歐力士猛牛的宇田川優希，與效力羅德海洋的佐佐木朗希，皆靠著優異的指叉球並列現役最難打變化球第5名，其中佐佐木朗希的變化球更擁有「幽靈指叉」外號，獲得千賀滉大、山本由伸、巨人王牌菅野智之的好評。

現役最難打變化球第3名則為效力歐力士猛牛的山下舜平大，山下舜平大本季最快球速達160公里，球種使用比率為58.63%快速球、30.88%曲球，及10.49%指叉球，在比賽中時常以快速直球搭配優質轉速的曲球主宰比賽，更被日媒認為未來日職洋聯可能將由他與佐佐木朗希共同宰制。

▲佐佐木朗希的變化球擁有「幽靈指叉」外號，獲得千賀滉大、山本由伸、巨人王牌菅野智之的好評。（圖／羅德隊提供）
▲佐佐木朗希的變化球擁有「幽靈指叉」外號，獲得千賀滉大、山本由伸、巨人王牌菅野智之的好評。（圖／羅德隊提供）
其中第3名還包括宣布挑戰美國的山本由伸的指叉球，第2名同樣由山本由伸以曲球拿下，山本除了指叉球，還有顆軌跡相當漂亮，甚至被稱為「魔法曲球」的曲球，山本的曲球在2021、2022年分別獲得第2名、第3名的殊榮，今年又再度取得第2名，值得一提這是山本由伸連續第5年入選最難打變化球前5名。

第1名則是貨真價實的賽揚強投Trevor Bauer，Bauer招牌的彈指曲球更是在日職打片天下無敵手，本次Bauer以12票高票獲選本季最難打變化球投手，Bauer就透露，其中有1票是自己投給自己的，並坦言，「談到曲球，我非常相信我的曲球是世界上最好的，所以想推薦我的曲球，也謝謝把票投給我曲球的選手們。」其中養樂多隊重砲村上隆也多次表示，「我到現在還沒辦法打中他（指Bauer）的曲球，如果可以，還想跟他的曲球多交手幾次。」

▲大聯盟等級Trevor Bauer上賽季加盟橫濱DeNA海灣之星。（圖／取自橫濱隊推特）
▲大聯盟等級Trevor Bauer上賽季加盟橫濱DeNA海灣之星。（圖／取自橫濱隊推特）

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