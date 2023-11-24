日職／現役評選最難打變化球！Bauer、山本由伸、佐佐木朗希上榜

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現役最難打變化球第3名則為效力歐力士猛牛的山下舜平大，山下舜平大本季最快球速達160公里，球種使用比率為58.63%快速球、30.88%曲球，及10.49%指叉球，在比賽中時常以快速直球搭配優質轉速的曲球主宰比賽，更被日媒認為未來日職洋聯可能將由他與佐佐木朗希共同宰制。
其中第3名還包括宣布挑戰美國的山本由伸的指叉球，第2名同樣由山本由伸以曲球拿下，山本除了指叉球，還有顆軌跡相當漂亮，甚至被稱為「魔法曲球」的曲球，山本的曲球在2021、2022年分別獲得第2名、第3名的殊榮，今年又再度取得第2名，值得一提這是山本由伸連續第5年入選最難打變化球前5名。
第1名則是貨真價實的賽揚強投Trevor Bauer，Bauer招牌的彈指曲球更是在日職打片天下無敵手，本次Bauer以12票高票獲選本季最難打變化球投手，Bauer就透露，其中有1票是自己投給自己的，並坦言，「談到曲球，我非常相信我的曲球是世界上最好的，所以想推薦我的曲球，也謝謝把票投給我曲球的選手們。」其中養樂多隊重砲村上隆也多次表示，「我到現在還沒辦法打中他（指Bauer）的曲球，如果可以，還想跟他的曲球多交手幾次。」