藍白肥皂劇正式落幕！賴競總：侯向統派靠攏、柯文哲與財閥合體

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陳世凱指出，趙少康過去因與國民黨理念不合，選擇出走並另創統派政黨「新黨」，今年新黨舉辦30週年黨慶活動時，國台辦甚至肯定新黨「為推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程作出積極貢獻」。
陳世凱質疑，侯友宜邀請曾身為統派政黨領袖的趙少康作為副手人選，是不是代表國民黨宣示要朝統派靠攏，帶台灣走回親中老路，將台灣鎖進中國專制獨裁的政權？
陳世凱也反問，曾表示「我會證明不用花很多錢也能勝選」的柯文哲，為何破罐破摔，邀請新光集團第三代千金吳欣盈擔任副手，難道是基於選舉經費考量，因而選擇向財團靠攏嗎？更諷刺的是，柯文哲曾公開表明過：「讀藝術的不入流」，然而，吳欣盈不僅是美術史的學士，更畢業於英國的藝術學院，柯文哲是否要先為過去的言論向社會大眾道歉？
陳世凱指出，柯文哲自稱最公開透明，近日卻多次與國民黨、郭台銘進行多次的密室協商，甚至私下傳簡訊給侯友宜「搓湯圓」，被侯友宜公開打臉；此外，柯文哲過去也以清廉自居，曾痛批「台灣政商勾結太嚴重」、「政商關係是用刀叉吃人肉」，今日卻選擇與財閥千金站在一起，諷刺至極。
陳世凱強調，在藍白持續爭執期間，民進黨總統參選人賴清德已經召開七場國政願景說明會，分別針對育兒、長照、健康、經濟、教育、文化、能源、社會安全等，務實穩健提出一系列完整政見，選舉倒數不到50天，雖然侯友宜選擇向統派靠攏，柯文哲選擇與財閥合體，藍白直接變紅金，他也嚴正呼籲雙方陣營，應該趕緊提出福國利民的政策，才是對選民負責任的行為。
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