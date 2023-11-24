金馬60／5位準影后齊亮相！陸小芬點名阮經天奪影帝：我們很登對
第60屆金馬獎入圍午宴今（24）日展開，5位準影后胡伶、林品彤、鍾雪瑩、陸小芬、余香凝齊聚登場，以《本日公休》入圍影后的陸小芬，身穿黑色開高衩禮服現身，展現白皙美腿；憑藉《菠蘿，鳳梨》入圍的胡伶，則以黑色透視裝禮服性感出席；余香凝以《白日之下》獲影后提名，秀出纖細鎖骨，展現女神氣勢；鍾雪瑩憑藉《填詞撚》入圍亮麗登場；《小曉》林品彤以白底黑點可愛現身。陸小芬笑稱拿影后要與阮經天合照：「因為最近有一起拍攝，我覺得我們看起來也滿登對的啊，拍照非常和諧！」意指影帝就是他。
記者黃雅琪／台北報導
入圍第60屆金馬獎影后，陸小芬感激道：「非常感謝評審給與《本日公休》阿蕊這個角色機會，回到金馬獎大家庭！」胡伶：「感覺非常幸運與幸福，把作品分享給大家」，鍾雪瑩：「像是喜歡的東西與大家觸碰，很高興！」余香凝笑說：「我們整個團隊都來了，能夠出席金馬獎是給予團隊的肯定。」林品彤很開心能看見各位前輩。
5位影后齊聚入圍午宴，余香凝透露彼此有聊「減肥」的方法：「剛剛有吃一點，很好吃！」胡伶與陸小芬相談甚歡，陸小芬直呼：「我們都是『最佳女主角』！」鍾雪瑩：「很開心能見到每一位影后本人」，透露與林品彤心情都很緊張，打算好好享受金馬獎。剛生完小孩的余香凝，透露這次挑禮服花很多時間，陸小芬則為了金馬獎一甲子，特別做了一套禮服。
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