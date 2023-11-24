藍白合「最終爆點」是他！替老闆出氣下秒破局 網驚：生涯代表作
鬧得轟轟烈烈的藍白合宣告破局，今（24）日國民黨確定推出侯友宜搭檔趙少康、民眾黨則由柯文哲配吳欣盈。而昨（23）日在「君悅會」上演了如同「分手擂台」的毀滅性戲碼，最終更是因郭台銘辦公室發言人黃士修的發言成「最終爆點」，讓朱立倫當場震怒，隨後帶著馬、侯離開現場，壓死「藍白合」的最後一根稻草，許多網友也驚呼：「這根本是黃士修生涯代表作」。
記者潘毅／綜合報導
昨（23）日下午國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘、民眾黨主席柯文哲、國民黨主席朱立倫，前總統馬英九等人，在君悅飯店舉辦公開會面協商，結果一開場就火藥味十足，侯友宜甚至還當眾念出柯文哲的簡訊，內容提及「郭台銘需要找一個理由退選」。
後續雙方仍不斷言語交鋒，在會議末段時，黃士修表示希望藍、白兩陣營不要執著於民調，就如同郭台銘也不會要求朱立倫檢視5月份的十幾份的民調（最終徵召侯友宜），這吵下去不會有結果。
但此話一出，朱立倫立刻拿起麥克風不滿回擊：「千萬不要污辱五月份的民調，那三份參考民調，每一份都是真實的，用污衊的方式，絕對不是我們願意見到的」，語畢後便與馬英九、侯友宜離開「君悅會」現場，也幾乎宣告了藍白合破局。
「君悅會」末段過程也在論壇PTT上引發熱議，不少鄉民驚呼「這段黃士修的生涯代表作」、「老闆都噴他是不速之客了，小弟還要客氣」、「直接當場幫老闆出了一口氣」、「老闆授意要提的吧，發言人怎麼可能會這樣」。
黃士修也在昨（24）日晚間7點於臉書上表示：「郭董真心不希望糾結在藍白民調爭議，那除了撕裂彼此支持者以外，不會有任何結果。就如同我也不會要求台上的朱主席，重新檢視五月徵召民調」。他同時向朱立倫「鄭重致歉」，澄清是十幾份四月民調，還有少數幾份五月初民調，「請朱主席不要暴怒」。