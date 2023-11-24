藍白合慘變分手擂台！他對侯友宜改觀了　一招拆穿柯文哲公開透明

嗆郭柯粗魯霸道！黃智賢曝侯友宜公開簡訊動機：回應對馬的挑釁

▲柯文哲、郭台銘、馬英九、侯友宜、朱立倫23日齊聚在台北君悅飯店會談。（圖／記者葉政勳攝，2023.11.23）
▲柯文哲、郭台銘、馬英九、侯友宜、朱立倫23日齊聚在台北君悅飯店會談。（圖／記者葉政勳攝，2023.11.23）

記者林莞茜／綜合報導

「藍白郭」三方23日在君悅飯店進行協商會談，過程中，侯友宜徵求柯文哲同意後，唸出柯文哲所傳的簡訊內容中，不過也因此提到「郭台銘需要一個理由退選」，讓同在現場的郭台銘一臉錯愕，對此，媒體人黃智賢今（24）日就提出12點，分析「侯友宜為什麼公佈柯簡訊？」的可能原因。

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▲侯友宜在會場經過柯文哲同意後，念出柯文哲傳給他的簡訊。（圖／記者葉政勳攝，2023.11.23）
▲侯友宜在會場經過柯文哲同意後，念出柯文哲傳給他的簡訊。（圖／記者葉政勳攝，2023.11.23）
黃智賢猜測，侯友宜昨天大概是忍無可忍，於是公佈柯的簡訊「因為柯文哲太沒有誠信」，是柯早上打電話給侯，要求跟侯談。侯說好，在馬辦談。柯答應說好，於是侯去馬辦，柯又反悔，要求侯去郭豪宅。柯跟郭後來改成在君悅，甚至在君悅擺了2個計時器來羞辱侯。僵持到最後，侯還是讓步，去了君悅。

黃智賢表示，郭先讓馬朱侯在記者會大廳枯等20分鐘。郭親信黃士修，居然無理的自封主辦司儀，宣佈馬朱侯都沒有答應的密室協商。「這等於郭柯密謀，要馬朱侯按照我設計的流程走。有這樣搞的嗎？」

黃智賢也說，「除非雙方同意，黃士修可以擅自向記者會上的媒體，宣佈不存在的事嗎？硬逼著對方按照你們的劇本走？」；再來，把侯關在小房間，跟郭台銘這位既是擬參選人，又自認是公道伯，又要參與三人投票，又是柯文哲戰友，又想做裁判的大哥，與人格破產的柯文哲在2538房密談？黃智賢不禁直呼「布下這種政治仙人跳，也實在太low 。」且郭柯非常沒有禮貌的讓馬朱侯枯等20分鐘，才下樓來。這是另一重羞辱。真沒見過這種粗魯霸道之人。

再來，黃智賢指出，柯郭下來後，郭當眾質疑馬英九跟朱立倫為什麼來？又諷刺他們是重量級的不速之客。「這種無下限的羞辱，真是舉世罕見。」所以侯只好公佈簡訊，以回應郭台銘對馬英九的挑釁，以證實馬英九不但是11月15日會談的見證人，更是柯文哲昨天邀請來的，同時也表示柯文哲的反覆與兩面三刀，從簡訊中對郭台銘的描述，以及會談的目的，更真實呈現。「對柯是，一槍斃命。」

隨後柯文哲發言時，罵侯友宜像側翼名嘴，才公佈私人簡訊，這讓黃智賢忍不住開酸「其實，大部分名嘴的人品，都比柯文哲好太多。不會像他那樣，滿嘴謊話。」而侯友宜立刻說，是你同意的。你可以不同意啊，你可以不同意啊。本來就是。私人通訊，在對方同意之下，當然可以公佈「侯友宜以後講話，就該這樣清楚乾脆，單刀直入，不要維維諾諾。」

黃智賢最後也問蕭旭岑「你現在知道，為什麼這麼多人要批評柯文哲了嗎？」，認為國民黨不該一直護航柯文哲。早就該把真實的柯文哲，放在太陽下曬ㄧ曬。

▲侯友宜三方會談念私人簡訊，柯文哲表示這是側翼跟名嘴才會做的事。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.23）
▲侯友宜三方會談念私人簡訊，柯文哲表示這是側翼跟名嘴才會做的事。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.23）
以下為黃智賢臉書全文：

侯友宜為什麼公佈柯簡訊？

1

侯友宜昨天大概是忍無可忍，於是公佈柯的簡訊。

因為柯文哲太沒有誠信。

2

是柯早上打電話給侯，要求跟侯談。

侯說好，在馬辦談。

柯答應說好，於是侯去馬辦，柯又反悔，要求侯去郭豪宅。

柯跟郭後來改成在君悅。

甚至在君悅擺了2個計時器來羞辱侯。

僵持到最後，侯還是讓步，去了君悅。

3

郭先讓馬朱侯在記者會大廳枯等20分鐘。

郭親信黃士修，居然無理的自封主辦司儀，宣佈馬朱侯都沒有答應的密室協商。

這等於郭柯密謀，要馬朱侯按照我設計的流程走。

有這樣搞的嗎？

4

除非雙方同意，黃士修可以擅自向記者會上的媒體，宣佈不存在的事嗎？

硬逼著對方按照你們的劇本走？

5

然後把侯關在小房間，跟郭台銘這位既是擬參選人，又自認是公道伯，又要參與三人投票，又是柯文哲戰友，又想做裁判的大哥，與人格破產的柯文哲在2538房密談？

布下這種政治仙人跳，也實在太low 。

6

郭柯非常沒有禮貌的讓馬朱侯枯等20分鐘，才下樓來。

這是另一重羞辱。

真沒見過這種粗魯霸道之人。

7

下來後，郭當眾質疑馬英九跟朱立倫為什麼來？

又諷刺他們是重量級的不速之客。

這種無下限的羞辱，真是舉世罕見。

8

所以侯只好公佈簡訊，以回應郭台銘對馬英九的挑釁。

證實

一 馬英九不但是11月15日會談的見證人，更是柯文哲昨天邀請來的。

二 柯文哲的反覆與兩面三刀，從簡訊中對郭台銘的描述，以及會談的目的，更真實呈現。

對柯是，一槍斃命。

9

柯文哲罵侯友宜像側翼名嘴，才公佈私人簡訊。

其實，大部分名嘴的人品，都比柯文哲好太多。不會像他那樣，滿嘴謊話。

侯友宜立刻說，是你同意的。

你可以不同意啊，你可以不同意啊。

本來就是。

私人通訊，在對方同意之下，當然可以公佈。

10

侯友宜以後講話，就該這樣清楚乾脆，單刀直入，不要維維諾諾。

11

我從去年，就已經不斷提醒，不要陷入藍白合的妄念中，以免遍體鱗傷。

我早就預言了一切。

12

國民黨不該一直護航柯文哲。

早就該把真實的柯文哲，放在太陽下曬ㄧ曬。

台北市政的骯髒，老百姓有權知道。

蕭旭岑，你現在知道，為什麼這麼多人要批評柯文哲了嗎？

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