嗆郭柯粗魯霸道！黃智賢曝侯友宜公開簡訊動機：回應對馬的挑釁

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黃智賢表示，郭先讓馬朱侯在記者會大廳枯等20分鐘。郭親信黃士修，居然無理的自封主辦司儀，宣佈馬朱侯都沒有答應的密室協商。「這等於郭柯密謀，要馬朱侯按照我設計的流程走。有這樣搞的嗎？」
黃智賢也說，「除非雙方同意，黃士修可以擅自向記者會上的媒體，宣佈不存在的事嗎？硬逼著對方按照你們的劇本走？」；再來，把侯關在小房間，跟郭台銘這位既是擬參選人，又自認是公道伯，又要參與三人投票，又是柯文哲戰友，又想做裁判的大哥，與人格破產的柯文哲在2538房密談？黃智賢不禁直呼「布下這種政治仙人跳，也實在太low 。」且郭柯非常沒有禮貌的讓馬朱侯枯等20分鐘，才下樓來。這是另一重羞辱。真沒見過這種粗魯霸道之人。
再來，黃智賢指出，柯郭下來後，郭當眾質疑馬英九跟朱立倫為什麼來？又諷刺他們是重量級的不速之客。「這種無下限的羞辱，真是舉世罕見。」所以侯只好公佈簡訊，以回應郭台銘對馬英九的挑釁，以證實馬英九不但是11月15日會談的見證人，更是柯文哲昨天邀請來的，同時也表示柯文哲的反覆與兩面三刀，從簡訊中對郭台銘的描述，以及會談的目的，更真實呈現。「對柯是，一槍斃命。」
隨後柯文哲發言時，罵侯友宜像側翼名嘴，才公佈私人簡訊，這讓黃智賢忍不住開酸「其實，大部分名嘴的人品，都比柯文哲好太多。不會像他那樣，滿嘴謊話。」而侯友宜立刻說，是你同意的。你可以不同意啊，你可以不同意啊。本來就是。私人通訊，在對方同意之下，當然可以公佈「侯友宜以後講話，就該這樣清楚乾脆，單刀直入，不要維維諾諾。」
黃智賢最後也問蕭旭岑「你現在知道，為什麼這麼多人要批評柯文哲了嗎？」，認為國民黨不該一直護航柯文哲。早就該把真實的柯文哲，放在太陽下曬ㄧ曬。
以下為黃智賢臉書全文：
侯友宜為什麼公佈柯簡訊？
1
侯友宜昨天大概是忍無可忍，於是公佈柯的簡訊。
因為柯文哲太沒有誠信。
2
是柯早上打電話給侯，要求跟侯談。
侯說好，在馬辦談。
柯答應說好，於是侯去馬辦，柯又反悔，要求侯去郭豪宅。
柯跟郭後來改成在君悅。
甚至在君悅擺了2個計時器來羞辱侯。
僵持到最後，侯還是讓步，去了君悅。
3
郭先讓馬朱侯在記者會大廳枯等20分鐘。
郭親信黃士修，居然無理的自封主辦司儀，宣佈馬朱侯都沒有答應的密室協商。
這等於郭柯密謀，要馬朱侯按照我設計的流程走。
有這樣搞的嗎？
4
除非雙方同意，黃士修可以擅自向記者會上的媒體，宣佈不存在的事嗎？
硬逼著對方按照你們的劇本走？
5
然後把侯關在小房間，跟郭台銘這位既是擬參選人，又自認是公道伯，又要參與三人投票，又是柯文哲戰友，又想做裁判的大哥，與人格破產的柯文哲在2538房密談？
布下這種政治仙人跳，也實在太low 。
6
郭柯非常沒有禮貌的讓馬朱侯枯等20分鐘，才下樓來。
這是另一重羞辱。
真沒見過這種粗魯霸道之人。
7
下來後，郭當眾質疑馬英九跟朱立倫為什麼來？
又諷刺他們是重量級的不速之客。
這種無下限的羞辱，真是舉世罕見。
8
所以侯只好公佈簡訊，以回應郭台銘對馬英九的挑釁。
證實
一 馬英九不但是11月15日會談的見證人，更是柯文哲昨天邀請來的。
二 柯文哲的反覆與兩面三刀，從簡訊中對郭台銘的描述，以及會談的目的，更真實呈現。
對柯是，一槍斃命。
9
柯文哲罵侯友宜像側翼名嘴，才公佈私人簡訊。
其實，大部分名嘴的人品，都比柯文哲好太多。不會像他那樣，滿嘴謊話。
侯友宜立刻說，是你同意的。
你可以不同意啊，你可以不同意啊。
本來就是。
私人通訊，在對方同意之下，當然可以公佈。
10
侯友宜以後講話，就該這樣清楚乾脆，單刀直入，不要維維諾諾。
11
我從去年，就已經不斷提醒，不要陷入藍白合的妄念中，以免遍體鱗傷。
我早就預言了一切。
12
國民黨不該一直護航柯文哲。
早就該把真實的柯文哲，放在太陽下曬ㄧ曬。
台北市政的骯髒，老百姓有權知道。
蕭旭岑，你現在知道，為什麼這麼多人要批評柯文哲了嗎？
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