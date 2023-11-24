黃子佼陷性騷案毀滅爆料！吳姍儒絕地反攻 奪下耶誕城演唱會主持
金鐘主持黃子佼6月底爆出Metoo事件後演藝事業全面停擺，過去他連續8年主持新北耶誕城「巨星耶誕演唱會」，今年則改由主持小天后吳姍儒（Sandy）主持。今（24）日吳姍儒和郭書瑤一同出席卡司記者會，吳姍儒表示首次主持緊張又害怕，她不需向黃子佼取經，要用自己風格主持，並認了未和他有聯繫。黃子佼曾爆料吳姍儒惹哭大鶴，這回吳姍儒可說是絕地反攻，奪下主持棒。
記者黃盈容／台北報導
吳姍儒首次接下新北耶誕城「巨星耶誕演唱會」主持，坦言又緊張又害怕，被問會不會傳訊向黃子佼取經，吳姍儒表示「我就盡量用我自己的風格啦，每個人都有自己主持的方式，我覺得第一次嘗試，然後也謝謝大家的信任，我會努力的盡量把服務做好」。並認了私下完全和黃子佼沒聯繫，「我本來就是圈內的邊緣人，我的朋友好少。」
日前黃子佼和老婆孟耿如、女兒一起逛北美館被直擊，戴帽子、落腮鬍的造型被說邋遢、發福，吳姍儒則幫忙講話，「不要這樣子要求，要求女明星就算了，還要要求男明星很瘦」。她也感嘆「也是很久沒有看到他，但是他很懂得過生活，能夠好好過生活，也是很令人珍惜的一件事情，這個我們都要好好學習，我們都太認真工作了。」
黃子佼和吳姍儒過去曾一同主持公視《一呼百應》還獲金鐘殊榮，不過後來卻傳出在吳姍儒霸佔黃子佼金鐘獎後台休息室，因此惹黃子佼不爽。今年6月黃子佼爆出Metoo事件當天，發道歉影片，卻毀滅式爆料，並提到吳姍儒，稱大鶴哭著從她家出來，如今吳姍儒成功上位，奪下主持棒，可說絕地大反攻！
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