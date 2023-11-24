內幕／最後一刻敲定吳欣盈　年輕女性、留學歐美與柯文哲完美互補

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柯文哲二度訪美前夕，傳出柯文哲的副手鎖定前雅虎大中華董事總經理鄒開蓮，不過，鄒開蓮向《NOWnews今日新聞》獨家回應表示，沒有從政打算，她只是協助安排柯文哲到美國矽谷的訪問行程。鄒開蓮日前也被拍到出現在柯文哲位於新莊的全國競總，但是柯辦表示鄒開蓮是財經顧問，只是聊天，未承認是柯的副手。
另一個經常被點名副手人選的是前北市副市長黃珊珊，但她名列民眾黨不分區第一名，依規定無法一人同時參選不分區、同時選正副總統。柯文哲也希望黃珊珊能進入立院帶領民眾黨立委，發揮戰力。
民眾黨現有5席不分區立委中，只有吳欣盈未投入立委選戰，她原本要參選北市第三選區（信義、松山區），並認為以新光家族的實力有很大機會勝選，但是柯文哲選擇禮讓國民黨市議員徐巧芯參選，希望吳欣盈去選新竹市，但是吳欣盈當時以小孩還小等理由婉拒。
隨著藍白合破局，柯文哲趕緊將目標轉向吳欣盈。知情人士表示，因為柯文哲徵詢吳欣盈擔任副手的過程非常急促、保密，所以許多吳欣盈的立院同事事先都不知情，民眾黨區域立委參選人還是以立委身份邀請吳欣盈站台。
黨內人士表示，吳欣盈具備女性特質，且在英、美受過教育，又投身公益事業，在立院推的數位轉型法案，與柯文哲在科技、數位轉型、國家治理都理念相同，同時吳欣盈具備財經與國際觀，正好柯、吳兩人可以說是完全互補。
不過，也有知情人士指出，民眾黨不像藍綠兩大黨有黨產與行政資源，柯文哲找吳欣盈搭檔當副手，恐怕也是希望能夠獲得新光集團的支援。
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