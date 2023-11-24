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蔡阿嘎出事無人挺遭疑沒朋友　他點名10人還原「切割真相」

▲蔡阿嘎當時出事卻沒人幫他說話，他近日拍影片還原背後真相，還點名10人證實自己有朋友。（圖／ 蔡阿嘎543 YouTube）
▲蔡阿嘎當時出事卻沒人幫他說話，他近日拍影片還原背後真相，還點名10人證實自己有朋友。（圖／ 蔡阿嘎543 YouTube）

記者薛羽彤／綜合報導

知名YouTuber蕾菈、Joeman日前持有大麻被抓，事後兩人拍影片承認的確有吸毒，並向社會大眾道歉。Joeman出事後，圈內朋友阿滴、魚乾等人發聲力挺，有網友提到蔡阿嘎當時出事時，不見有人替他說話，對此，蔡阿嘎也拍片還原真相，「你要自動切割，這才是朋友嘛！」

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▲蔡阿嘎當時出事的時候，自動和好友切割，要大家不要幫他講話。（圖／ 蔡阿嘎543 YouTube ）
▲蔡阿嘎當時出事的時候，自動和好友切割，要大家不要幫他講話。（圖／ 蔡阿嘎543 YouTube ）
號稱「YouTuber界長青樹」的蔡阿嘎，6月拍影片以「日本5家連鎖地雷店」為題，遭到網友砲轟，認為他的行為非常沒禮貌。相比Joeman的情況，網友認為蔡阿嘎疑似「沒朋友」，出事時才好友們都沒替他發聲。昨（23）日蔡阿嘎更新YouTube影片，談到此事，他還原當時狀況，因7月樂團「七月半」有表演活動，他立刻在群組說：「拍謝，淦…嘎哥出事了，我們表演取消，你們千萬不要幫我講話。」主動切割好友，不希望好友們捲進這場風波中。

▲蔡阿嘎還原當時出事時，沒人幫他說話的真相。（圖／ 蔡阿嘎543 YouTube）
▲蔡阿嘎還原當時出事時，沒人幫他說話的真相。（圖／ 蔡阿嘎543 YouTube）
▲YouTuber 界天團「七月半」今(24)因「雪碧酷爽音樂車」活動再度合體。（圖/記者周淑萍攝）
▲YouTuber 界樂團「七月半」由蔡阿嘎（中）擔任主唱。（圖/記者周淑萍攝）
此外，蔡阿嘎檢視網友留言，許多人提到「他其實除了七月半沒什麼feat.，認真說，真的沒什麼朋友」，他怒列了10位好友名單，「馬叔叔、志平、楊志平、蔡哥、蔡宜紘、阿傑、張廉傑、RJ、HowHow、陳孜昊」，仔細一看發現只有4個人，全都是七月半成員，笑翻眾人，他還開玩笑大喊要員工去買搜尋引擎的關鍵字「嘎哥有朋友」，「關鍵字買起來！熱搜榜買起來！拿500萬給你買！」

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