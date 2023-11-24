高雄輕軌博愛中正路段　25日正常速度雙向運行測試

高雄輕軌預訂11月25日於C24愛河之心站-C32凱旋公園站路段行車測試，與先前已完成之淨空檢測及機電功能測試不同，本次行車測試將讓輕軌車輛以正常營運速度自08:00至19:00雙向運行於本工程路段，執行系統整合測試，驗證機電系統整體運作功能正常無誤，以期達成明(2024)年元旦後通車試營運目標。
記者蔡佳宏／高雄報導
自11月2日起輕軌列車開始駛進大順路段(博愛路以東)，展開C24愛河之心站-C32凱旋公園站路段為期近1個月的測試以來，目前工程路段車站及沿線機電設備已完成階段性安裝、單機及界面測試作業，11月25日將安排4列輕軌車輛連續雙向行駛於C24站至C32站路段，執行車輛到站廣播、靠站充電、號誌系統行車路徑聯鎖設定、行控中心與現場子系統控制、通訊各子系統訊號傳輸等一系列系統整合測試作業，以確保系統功能符合安全要求。完成系統整合測試作業後，將接著進行系統穩定性測試，逐步邁向通車目標，預訂12月底完成初、履勘及取得營運許可。本次新增通車路段計5公里、7座候車站，全環通車後共計22.1公里、38座候車站。
高雄輕軌C24至C32路段保留雨豆樹綠蔭隧道，輕軌路廊更遍植綠草與樹籬，增添上下輝映色彩；C25-C29車站融合蝙蝠、鹿、鶴、喜鵲、貓五種動物意象寓意五福臨門，增添輕軌成圓幸福圓滿藝術氣息。未來營運後，沿線經過義享天地、好事多大順店、家樂福鼎山店、高雄高工、樹德家商、道明中學及聖功醫院等生活節點，並可在C30科工館站與臺鐵科工館站轉乘，C24站與捷運紅線凹子底站轉乘，提供市民就醫、就學、遊憩等活動更便捷的綠色交通運輸服務。
捷運工程局特別提醒民眾，為達成輕軌成圓通車目標，輕軌車輛將持續不定時於大順路段進行各項行駛測試，請用路人行經與輕軌共用路權的路口時，務必遵循交通號誌、交通標誌、標線指示及義交指揮通行，快速通過路口，切勿於輕軌軌道範圍停留，以維整體交通順暢及行車安全。