藍白合慘變分手擂台！他對侯友宜改觀了　一招拆穿柯文哲公開透明

藍白合掰了！君悅鴻門宴「5大失控關鍵」曝光　他是最後一根稻草

▲柯文哲、郭台銘、馬英九、侯友宜、朱立倫（23）日齊聚在台北君悅飯店會談，最後藍白合破局，幾人不歡而散。（圖／記者葉政勳攝，2023.11.23）
▲柯文哲、郭台銘、馬英九、侯友宜、朱立倫（23）日齊聚在台北君悅飯店會談，最後藍白合破局，幾人不歡而散。（圖／記者葉政勳攝，2023.11.23）

記者張嘉哲/綜合報導

藍白合正式宣告破局！國民黨智庫副執行長凌濤痛批，昨天那場會議是背信毀約、故意設局，是大家對柯文哲、郭台銘「君悅鴻門宴」的感受。而今（24）日民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜都各自前往登記參選，藍白合到頭來變成「一場鬧劇」。《NOWnews》也帶大家回顧關鍵的會談24小時，在這場君悅鴻門宴當中破局的5大失控點，不少網友也指出在野整合破局最後一根稻草就是「郭台銘辦公室發言人黃士修的發言」，直接氣走朱立倫一行人。

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一、馬英九沒獲得受邀卻登場，只當見證人不發言

會談剛開始場面就非常火爆，鴻海創辦人郭台銘不滿明明只邀約侯友宜，卻連前總統馬英九、國民黨主席朱立倫都前來，稱這是「重量級不速之客」，後來請馬英九發言，馬英九拿起麥克風卻說「自己是見證人，所以不發言」。

▲郭台銘（左）在三方會面上邀請前總統馬英九致詞，馬英九則表示說他只是個見證人就不發言了（右）。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.23）
▲郭台銘（左）在三方會面上邀請前總統馬英九致詞，馬英九則表示說他只是個見證人就不發言了（右）。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.23）
二、侯友宜公布柯文哲簡訊

記者會上，侯友宜致詞的時候表示「今天早上接到柯文哲的簡訊，感謝柯文哲沒有忘了他」隨後就轉頭問柯文哲，是否可以唸出簡訊的內容，在柯文哲的允許之下，侯友宜真的拿著手機念出簡訊內容。簡訊內容重磅提及「郭台銘需要一個理由退選」。

▲國民黨總統參選人侯友宜（左）在和柯文哲、郭台銘的三方會談上直接公布柯文哲和他的私下訊息，讓柯文哲痛批這跟電視上的名嘴有什麼兩樣。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.23）
▲國民黨總統參選人侯友宜（左）在和柯文哲、郭台銘的三方會談上直接公布柯文哲和他的私下訊息，讓柯文哲痛批這跟電視上的名嘴有什麼兩樣。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.23）
三、柯文哲聽完簡訊內容反嗆侯友宜

柯文哲在侯友宜念玩簡訊之後，致詞時回嗆「把簡訊拿出來唸，這個是名嘴、側翼在做的，不是總統候選人做的事」，侯友宜馬上出聲反駁，「你也可以不同意啊！我是經過你的同意的」柯又隨即反嗆「好！你不要打斷我的話。」場面充滿火藥味。

▲2024總統大選登記截止日期只剩24日一天，民眾黨黨主席柯文哲仍不放棄試圖和國民黨整合的可能性。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.23）
▲柯文哲不滿侯友宜把私下簡訊給唸出來，回擊「這種事是名嘴跟側翼在做的」。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.23）
四、郭台銘先行離場悠閒「喝咖啡」

藍白雙方為了民調僵持不下，郭台銘率先離席，隨後發出和副手搭檔賴佩霞喝咖啡畫面，大酸「裡頭上統計課，我們在外面喝咖啡。」

▲藍白合瀕臨破局之際，郭台銘與賴佩霞悠閒喝咖啡，郭稱願當「桶箍」促進藍白合，桶箍是什麼？指的是木桶外箍住木片的鐵圈或竹篾環。（圖／翻攝郭台銘臉書）
▲藍白合瀕臨破局之際，郭台銘與賴佩霞悠閒喝咖啡。（圖／翻攝郭台銘臉書）
五、郭台銘辦公室發言人黃士修發言

郭台銘辦公室發言人黃士修提到「希望藍白雙方不要糾結民調，就如同郭台銘也不會要求朱立倫檢視5月份的十幾份的民調，這吵下去不會有結果」結果此話一出，讓國民黨主席朱立倫相當不滿，直接說「千萬不要污辱5月份的民調，用污衊的方式絕對不是今天所樂見的」隨後朱立倫、侯友宜、馬英九就起身離席，幾人不歡而散，也正式宣告藍白合作破局。

▲郭辦發言人黃士修喊話，希望國民黨總統參選人侯友宜趕快前往君悅飯店。（圖／記者葉政勳攝，2023.11.23）
▲郭辦發言人黃士修在會談當中一席話激怒國民黨主席朱立倫，隨後朱立倫、侯友宜、馬英九就起身離席。（圖／記者葉政勳攝，2023.11.23）
其中在記者會結束後，PTT瞬間炸鍋，有不少鄉民討論「藍白合破局的最終關鍵是哪裡？」不少有看記者會的網友都表示「黃士修超級猛，直接修理國民黨，朱立倫直接爆氣」、「根本黃士修代表作，幫老闆出一口氣」、「我都覺得簡訊沒什麼大礙，但黃士修直接雙指五月民調跟這次民調，國民黨都有很大問題，雙殺破局」。

而在藍白合確定破局之後，柯文哲今天偕副手「新光公主」吳欣盈前往中選會登記；而侯友宜則搭上戰鬥藍趙少康，一同去登記參選；至於郭台銘稍早宣布退選聲明，表示「人退，志不退」，在接下來選戰支持完成政權輪替，因此2024總統大選加上民進黨賴清德、蕭美琴組合之後，正式成形三腳督局面。

▲賴清德與蕭美琴拍攝宣傳照。（圖／賴清德競選總部提供）
▲賴清德與蕭美琴代表民進黨出戰2024總統大選。（圖／賴清德競選總部提供）

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