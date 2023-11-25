靠能源發大財！揭秘泰國億萬富豪致富之路　身家翻漲十倍

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他從小認真唸書，考取朱拉隆功大學土木工程學系，畢業後前往美國南加大攻讀工程管理碩士學位，身為工程師的他窺見能源市場的商機，創辦了能源開發公司，2018年薩拉思的資產僅有10億美元，然而2019年他身家翻漲近10倍，飆漲至63億美元，2021年更竄升至89億美元，2022年8月薩拉思的資產一度飆破118億美元，目前資產則是在113億美元浮動。
薩拉思現任海灣能源開發公司（Gulf Energy Development）創辦人兼董事長，靠能源公司賺進大筆財富，雖然年僅57歲卻已富可敵國，另外，他還擔任他的兩個兒子就讀的學校NIST國際學校基金會的董事長。他曾在2022年一度成為泰國首富，財富和經濟實力非常雄厚。
薩拉思的海灣能源開發公司專案的開發速度超過了全球多數電力公司，根據《彭博社(Bloomberg）》數據，他的公司在《彭博世界電力指數（Bloomberg World Electric Index）》的100家公司中排名第二。
目前他的商業版圖遍及東南亞，從泰國、越南和阿曼等國計劃建設發電廠與深海港口，旨在滿足東南亞的基礎設施需求，而新的液化天然氣和貨櫃機組將幫助海灣能源公司的電力業務收入。
根據《彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）》，薩拉思是電力和能源產業的精英之一，在亞洲排名第三，僅次於印度的穆凱什·安巴尼(Mukesh Ambani)和高塔姆·阿達尼(Gautam Adani)。
今年11月薩拉思更準備投資加密貨幣，幣安和泰國億萬富翁薩拉思獲得泰國金管會批准，將於2024年初成立加密貨幣交易所。《富比世》報導，泰國證券交易委員會已於11月10日批准了海灣幣安公司（Gulf Binance）運營一個平台的申請，該平台將為加密貨幣和數位代幣提供數位資產交易和數位資產經紀服務。此文件補充註明，該加密貨幣交易所目前僅向受邀用戶開放，並將於2024年初向公眾開放。
外界發現薩拉思近幾年積極將他的財富多元發展，除了投資加密貨幣，薩拉思的海灣能源公司一直在加碼對電信產業的投資，於2021年購買了新加坡電信服務公司InTouch及其無線部門AIS的股份，並於去年收購了衛星營運商Thaicom。
相較於泰國富豪榜上其他幾位富豪都已富過好幾代，有幾位從傳統產業起家，薩拉思可說是靠著新能源的崛起而致富，而且他的財富有很大一部分靠他一手打拼而來。儘管非常富有，但薩拉思和他的家族行事十分低調，目前沒有囂張跋扈的負面新聞傳出，是名相對神秘的泰國富豪。