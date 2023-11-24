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金馬60／許光漢林柏宏甜放閃！王柏傑攜謝欣穎「愛情加持」搶影帝

▲《鬼家人》CP許光漢（右）與林柏宏（左）出席第60屆金馬獎入圍午宴甜放閃，王柏傑攜帶謝欣穎送的手錶當幸運物搶影帝。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲《鬼家人》CP許光漢（右）與林柏宏（左）出席第60屆金馬獎入圍午宴甜放閃，王柏傑攜帶謝欣穎送的手錶當幸運物搶影帝。（圖／記者吳翊緁攝影）

記者黃雅琪／台北報導

「史上顏值最高」5位準影帝許光漢、林柏宏、阮經天、吳慷仁、王柏傑，今（24）日齊聚第60屆金馬獎入圍午宴，《關於我和鬼變成家人的那件事》CP許光漢、林柏宏台上比愛心放閃；王柏傑透露自己的幸運物，是女友謝欣穎送的手錶，明天也會攜帶到頒獎典禮。

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▲5位準影帝林柏宏（左起）、吳慷仁、阮經天、王柏傑、許光漢，齊聚第60屆金馬獎入圍午宴。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲5位準影帝林柏宏（左起）、吳慷仁、阮經天、王柏傑、許光漢，齊聚第60屆金馬獎入圍午宴。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲王柏傑出席第60屆金馬獎入圍午宴，透露會戴著女友謝欣穎送的手錶參加頒獎典禮。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲王柏傑出席第60屆金馬獎入圍午宴，透露會戴著女友謝欣穎送的手錶參加頒獎典禮。（圖／記者吳翊緁攝影）
吳慷仁女友邵雨薇昨日在IG放閃稱讚他：「我們家優秀的又帥氣又努力的仁！」歡慶41歲生日的吳慷仁，今天也甜蜜分享女友邵雨薇送了他一台血壓機，眾人現場拱吳慷仁許下生日願望，但他有些害羞的說：「三八啦！」笑翻全場，下一秒還被醫師上身，當場替大家上起健康教育課，而在《疫起》演出醫師的王柏傑被點名上課，他笑說：「我是胸腔外科，不懂血壓。」

▲歡慶41歲生日的吳慷仁，帥氣出席第60屆金馬獎入圍午宴。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲歡慶41歲生日的吳慷仁，帥氣出席第60屆金馬獎入圍午宴。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲阮經天平頭造型出席第60屆金馬獎入圍午宴。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲阮經天平頭造型出席第60屆金馬獎入圍午宴。（圖／記者吳翊緁攝影）
要競爭第二座金馬影帝的阮經天，今日以「平頭」造型登場表示：「能在這個場合，看到這麼多從小看我長大的人，跟這麼多優秀演員放在一起很開心，對我來說好好記得這一刻比什麼都還重要。」曾以《六弄咖啡館》拿下金馬獎「最佳男配角」的林柏宏，早上才剛與新科坎城影帝役所廣司進行大師課對談，他直呼：「現在度過了就放鬆，好好吃飯，看表演。」

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