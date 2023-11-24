百萬人「爆飲酒」恐釀7癌症！全台首家「酒癮防治中心」今成立

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有害的使用酒精方式已是全球性的健康問題，聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)更是將「物質濫用的預防與治療」列為重要的執行目標之一。在台灣，根據衛生福利部國民健康署推估約有843萬的飲酒人口、其中多達100萬人有暴飲情形，推廣正確酒精知識以及提升酒癮防治識能刻不容緩。
台灣戒酒暨酒癮防治中心除了提供民眾服務，也將著重酒精與酒癮知識推廣、酒癮專業人才培育、提升酒癮治療及共病照護服務品質等，全面協助提升我國酒癮預防與治療品質與量能。心理健康司司長陳亮妤強調，國人對於酒精成癮概念普遍不足，加上酒精成癮年輕化的威脅，衛生福利部今年委由在酒癮防治相當有經驗的馬偕紀念醫院以及精神醫學部醫師方俊凱成立台灣首家「台灣戒酒暨酒癮防治中心」，除了服務有飲酒問題和戒酒需求的民眾，也期待透過研究和人力培育，能更健全酒癮戒治體系，讓酒癮者重拾健康生活。
酒精造成的疾病負擔已經上升到全球疾病負擔的第5名，高居不下。根據衛生福利部過去推動深耕計畫成果顯示，接受治療後，有將近9成的個案飲酒頻率或飲酒量下降，顯示治療效果佳，目前全國共有135家酒癮治療機構提供酒癮治療服務，另外衛生福利部也提供有酒癮治療費用補助方案，補助每人每年4萬元酒癮治療費用，減輕個案就醫負擔。
衛福部長薛瑞元強調，飲酒與7項癌症有關，且具有身心共病問題，為此，今年衛生福利部已推動三項重大酒癮防治政策，第一是製作聰明酒杯，提升酒精標準量識能，推廣適量飲酒，不喝最好更健康，其次為擴大酒癮治療費用補助方案經費，讓問題性飲酒者能得到酒癮治療補助，第三則是開辦酒癮防治中心，本部特別委託馬偕紀念醫院，成立了全台第1間「台灣戒酒暨酒癮防治中心」，透過實體櫃檯及諮詢專線，提供民眾專業諮詢。他也呼籲，有問題性飲酒或酒癮的民眾，請勇敢尋求專業協助，透過專業諮詢及早接受治療、解決共病問題，不再被酒精所控制。
台大醫學院附設醫院副院長高淑芬指出，酒精使用年輕化，對兒少族群身心危害不容小覷。台灣戒酒暨酒癮防治中心主任方俊凱也表示，酒精成癮也被稱為酒精使用障礙(Alcohol Use Disorder)，不僅會影響患者生理與心理，也會造成後續家庭及社會問題，像是酒癮患者合併憂鬱症而產生自殺風險極高，酒駕事故影響波及家庭幸福與社會安全。台灣戒酒暨酒癮防治中心的成立將藉由一對一的諮詢，促進社區中問題性飲酒及酒癮者及早自我察覺，及時接受治療，減少酒精對於健康的傷害。除此之外，中心也將透過酒精知識與酒癮防治的衛教推廣，以及酒癮篩檢問卷，預防民眾酒精成癮，或及早找出酒癮患者提供治療，促進台灣人民健康與福祉。
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