藍白合慘變分手擂台！他對侯友宜改觀了　一招拆穿柯文哲公開透明

趙少康任藍營副手！游淑慧讚「是國家元首規格」：國民黨準備好了

▲侯友宜、趙少康24日到中選會完成正副總統參選登記。（圖／記者陳明中攝，2023.11.24）
▲侯友宜、趙少康24日到中選會完成正副總統參選登記。（圖／記者陳明中攝，2023.11.24）

記者林莞茜／綜合報導

藍白合破局！民進黨、民眾黨、國民黨三方陣營正副參選人出爐，並已完成總統參選登記，國民黨台北市立委參選人游淑慧今（24）日在臉書上表示「侯趙配 好兆頭」，並讚賞趙先生的學養經歷，就是國家元首規格，最重要的是，這樣的安排顯示國民黨已經準備好面對三腳督的戰局，並且擬定好了策略。

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游淑慧在臉書粉絲專頁上PO文表示，侯友宜市長揭曉副手搭擋，是趙少康先生，「我昨晚猜了一晚人選，還是槓龜。」但他感到超開心「藍白都努力了，交往的過程雖然不順利，但就各自祝福、彼此安好。」打選戰齊心很重要，我們一家人一起團結努力。

游淑慧提到，趙先生的學養經歷，不需要他多說，就是國家元首規格，最重要的是，這樣的安排顯示，國民黨已經準備好面對三腳督的戰局，並且擬定好了策略。「不可諱言，三腳督的戰局，最重要的就是找回所有藍營支持者」，而趙先生長期是藍營最重要的意見領袖之一，能補強侯市長戰力。

游淑慧也說，蕭美琴與吳欣盈，都是優秀的女性從政人員，但要當到備位元首，恐怕還是趙先生的行政立法兼具的經歷更完整。「侯康配，就是好康配！」、「大局已定，全力以赴！」、「行政立法 改變台灣」。

▲游淑慧讚趙少康「是國家元首規格」。（圖／翻攝自游淑慧 台北市議員）
▲游淑慧讚趙少康「是國家元首規格」。（圖／翻攝自游淑慧 台北市議員）

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