郭台銘「人退、志不退」！賴佩霞發聲：整合破局是最難過的

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稍後，賴佩霞也表示，這是一個艱難的決定，但也是再三思考後，此刻所能做的最好決定，「這一路，我們沒有背棄理念。回到最初，我與郭董參選的目的，就是要讓台灣可以更團結凝聚，人人過上更好的生活，因此我們在每一步都盡己所能的努力，希望能整合一切可以整合的力量。」她也表示，昨日，在大家的見證下，結果不言而喻，「整合破局是讓我們最難過的。」
賴佩霞聲明全文：
美好的一段路，我們一起努力走過。
今天早上，郭董召集了團隊告訴大家：2024年，我們不會出現在選票上了。
這是一個艱難的決定，但也是再三思考後，此刻所能做的最好決定。
這一路，我們沒有背棄理念。
過程中，我們沒有傷害任何人，我們一起完成了台灣民主歷程中重要的公民運動。這段日子，團隊所獲得的滋養與成長難以言表。
這些都是郭董以及每位支持者所給予最珍貴的禮物。
對於遍布每一個角落的支持者，我們深深記得握過的每一雙手，也深知大家會有的失望。這些感動的回憶，是一路前行的力量；每一個人的努力，都帶給了社會一份改變的希望，這些變化是真真實實的存在，不會因為任何政治局勢變化而消退，我為大家的付出深深感動與驕傲。
回到最初，我與郭董參選的目的，就是要讓台灣可以更團結凝聚，人人過上更好的生活，因此我們在每一步都盡己所能的努力，希望能整合一切可以整合的力量。
我們真的每一分、每一秒都在盡力，直到最後一分鐘，都不願意放棄。
無論是什麼樣的形式，我們都做好了萬全的準備。
團結合作需要一段釋放善意、各方展現誠意、培養默契的完整過程。昨日，在大家的見證下，結果不言而喻，整合破局是讓我們最難過的。然而，參與政治並不是為了一個人或一個黨，更不是為了一次選舉，而是為了我們共同摯愛的家園！
郭董，是一位實業家，我們共同見證了他的器度與視野。
而今日這個暫停，正是為了繼續與大家並肩同行。
Stop, Reset, Restart!
這一路上，感謝有每一位的支持、陪伴、鼓勵。
正如郭董所言，明天的太陽依舊會升起。
我們將會繼續守護這片，你我都深愛的土地-中華民國。
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