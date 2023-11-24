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郭台銘「人退、志不退」！賴佩霞發聲：整合破局是最難過的

▲鴻海創辦人郭台銘衝破90萬連署，取得獨立參選門票，不過今（24）日卻遲遲未現身中選會。郭台銘稍早親筆簽名發出聲明表達「人退、志不退，選擇成全，已是他能夠奉獻給故鄉全部的愛。」而副手賴佩霞也表示，整合破局是讓我們最難過的。（圖／記者陳明中攝，2023.11.22）
▲鴻海創辦人郭台銘衝破90萬連署，取得獨立參選門票，不過今（24）日卻遲遲未現身中選會。郭台銘稍早親筆簽名發出聲明表達「人退、志不退，選擇成全，已是他能夠奉獻給故鄉全部的愛。」而副手賴佩霞也表示，整合破局是讓我們最難過的。（圖／記者陳明中攝，2023.11.22）

記者孫唯容／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘衝破90萬連署，取得獨立參選門票，不過今（24）日卻遲遲未現身中選會。郭台銘稍早親筆簽名發出聲明表達「人退、志不退，選擇成全，已是他能夠奉獻給故鄉全部的愛。」而副手賴佩霞也表示，整合破局是讓我們最難過的。

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郭台銘稍早表示，疼惜台灣人民這個關卡上，他始終放不下。如果沒有人願意彎腰，對期待政權輪替的台灣人來說，情何以堪？成大事者不計毀譽，郭台銘或許可以被人遺忘，但為中華民國的未來，選擇成全，已是他能夠奉獻給故鄉全部的愛。「人退，志不退；STOP,RESET,RESTART。」

稍後，賴佩霞也表示，這是一個艱難的決定，但也是再三思考後，此刻所能做的最好決定，「這一路，我們沒有背棄理念。回到最初，我與郭董參選的目的，就是要讓台灣可以更團結凝聚，人人過上更好的生活，因此我們在每一步都盡己所能的努力，希望能整合一切可以整合的力量。」她也表示，昨日，在大家的見證下，結果不言而喻，「整合破局是讓我們最難過的。」

賴佩霞聲明全文：
 

美好的一段路，我們一起努力走過。

今天早上，郭董召集了團隊告訴大家：2024年，我們不會出現在選票上了。

這是一個艱難的決定，但也是再三思考後，此刻所能做的最好決定。

這一路，我們沒有背棄理念。

過程中，我們沒有傷害任何人，我們一起完成了台灣民主歷程中重要的公民運動。這段日子，團隊所獲得的滋養與成長難以言表。

這些都是郭董以及每位支持者所給予最珍貴的禮物。

對於遍布每一個角落的支持者，我們深深記得握過的每一雙手，也深知大家會有的失望。這些感動的回憶，是一路前行的力量；每一個人的努力，都帶給了社會一份改變的希望，這些變化是真真實實的存在，不會因為任何政治局勢變化而消退，我為大家的付出深深感動與驕傲。

回到最初，我與郭董參選的目的，就是要讓台灣可以更團結凝聚，人人過上更好的生活，因此我們在每一步都盡己所能的努力，希望能整合一切可以整合的力量。

我們真的每一分、每一秒都在盡力，直到最後一分鐘，都不願意放棄。

無論是什麼樣的形式，我們都做好了萬全的準備。

團結合作需要一段釋放善意、各方展現誠意、培養默契的完整過程。昨日，在大家的見證下，結果不言而喻，整合破局是讓我們最難過的。然而，參與政治並不是為了一個人或一個黨，更不是為了一次選舉，而是為了我們共同摯愛的家園！

郭董，是一位實業家，我們共同見證了他的器度與視野。

而今日這個暫停，正是為了繼續與大家並肩同行。

Stop, Reset, Restart!

這一路上，感謝有每一位的支持、陪伴、鼓勵。

正如郭董所言，明天的太陽依舊會升起。

我們將會繼續守護這片，你我都深愛的土地-中華民國。

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