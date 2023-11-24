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迪麗熱巴不甩「紅毯抄襲范冰冰」　新戰袍秀巨臀又輸同鄉古力娜扎

▲迪麗熱巴不甩「紅毯抄襲范冰冰」，新戰袍秀巨臀又輸同鄉古力娜扎。（圖／翻攝迪麗熱巴工作室）
▲迪麗熱巴不甩「紅毯抄襲范冰冰」，新戰袍秀巨臀又輸同鄉古力娜扎。（圖／翻攝迪麗熱巴工作室）

記者蔡依庭／綜合報導

迪麗熱巴來自新疆維吾爾族，一直以絕世美女聞名，但人紅話題多，近期陸續因為造型翻車掀起話題，之前出席活動紅毯戰袍才被說抄襲范冰冰舊造型，昨（23）日出席時尚活動，無所畏懼挑戰金光閃閃貼身禮服，巨大翹臀驚艷全場，但實在是太巨了，被質疑有「加料」，又敗給穿著羽毛透視禮服的同鄉古力娜扎。

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▲迪麗熱巴（圖／翻攝星同事）
▲迪麗熱巴巨臀現形，被質疑塞東西。（圖／翻攝星同事微博）
新疆出美女人人皆知，中國女星迪麗熱巴和古力娜扎同是31歲，2人精緻臉蛋難以被忽略，五光十色的演藝圈多了許多機會，各自擁有許多戲劇、綜藝作品。當然，雙姝也時常被比較。昨晚VOGUE時尚之夜開幕，紅毯上爭奇鬥艷，迪麗熱巴頂著俐落短髮，身上一襲金色貼身禮服，正面低胸設計卻不失氣質，雖然是難以駕馭的服裝，但穿在她身上依舊美麗動人，完美現形「腰束奶澎，卡稱頂叩叩」的火辣曲線。

不過一向纖瘦的迪麗熱巴，那迷人的歐美風巨臀很不像她平時的身材，遭到質疑有塞東西，但不管如何，她的美是貨真價實。只不過可惜的是，她金碧輝煌的造型不受大眾青睞，還是被評輸同鄉的古力娜扎。古力娜扎整套珍珠羽毛透視禮服，宛如仙女下凡，在薄紗處以珍珠佈滿全身，搭配羽毛造型，加上珠寶頸鍊的點綴，貴氣高級又不失性感。

▲古力娜扎（圖／翻攝古力娜扎微博）
▲古力娜扎身穿羽毛透視裝，美若天仙。（圖／翻攝古力娜扎微博）
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