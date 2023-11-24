藍白合不歡而散！蔡壁如難過到失眠 堅信「海線依舊藍天白雲」
藍白合昨上演分手擂台，民眾黨台中市立委參選人蔡壁如今表示，柯侯沒有整合成功，相信全國6成以上民眾感到失望，但她相信地方選舉藍白合作不受影響，「海線依舊藍天白雲」。唯促成地方藍白合的市長盧秀燕迄未公開表態，先前和蔡壁如聯合造勢的藍營小雞們，也表示未來是否同台，還要看選民後續意向。
記者顏幸如／台中報導
蔡壁如銜柯文哲之命參選台中第一選區，挑戰民進黨籍立法院長蔡其昌，獲國民黨禮讓不提名，並在盧秀燕促成下，不斷與國民黨參選人聯合造勢，並掛上和盧秀燕同框的「藍天白雲」看板，盧秀燕多次稱台中為「藍白合示範區」。但「台中藍白合」21日才在國民黨主席朱立倫見證下合體登記，23日「總統藍白合」便上演分手擂台，令雙方尷尬。早早完成國民黨內登記卻未獲提名的劉登鐘，持續勤走基層，昨天以無黨籍正式登記參選，也獲得不少藍營支持者認同。
蔡壁如今（24）日跑行程受訪時說，對於藍白合破局，自己昨晚難過到失眠，她認為政治要嚴肅看待，不該被當成兒戲，台灣具有權勢的5個「大人」，加起來超過300歲的人吵吵鬧鬧、上演國際笑話，自己看了非常難過。
她還在臉書發文，指柯侯沒整合成功，全國有超過6成以上民眾失望，但身為在第一線選舉的候選人沒有失望的空間，雖然「大人們」沒合作成功，但地方感受不到蔡其昌爭取建設的成果，基層鄉親想換人來照顧他們的健康和建設，所以「地方的選舉，我們藍白的合作不受影響，海線仍舊藍天白雲」。
但據了解，柯文哲原安排明早到台中，參與造勢活動證明「海線仍舊藍天白雲」，但昨晚藍白部郭鬧得不歡而散，加上國民黨智庫副執行長凌濤今強硬表示，民眾黨總統參選人柯文哲若希望站台藍營小雞，這方面「完全沒辦法接受」，因此已決定取消行程。參選中七立委的國民黨發言人林家興也表示，藍白在地方仍會繼續分享資源，至於是否同台要看選民後續意向。