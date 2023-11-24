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全球「最多動漫迷」國家不是日本！前十名排行曝光　台灣也入列了

▲日本動漫作品近年逐漸成為顯學，受眾更不只是小孩了，不少作品例如《進擊的巨人》、《航海王》、《火影忍者》等，在全球範圍斬獲無數粉絲。（圖／進擊的巨人X）
▲日本動漫作品近年逐漸成為顯學，受眾更不只是小孩了，不少作品例如《進擊的巨人》、《航海王》、《火影忍者》等，在全球範圍斬獲無數粉絲。（圖／進擊的巨人X）

記者潘毅／綜合報導

日本動漫作品近年逐漸成為顯學，受眾更不只是小孩了，不少作品例如《進擊的巨人》、《航海王》、《火影忍者》等，在全球範圍斬獲無數粉絲。但你知道在全世界範圍中，哪個國家的動漫迷最多嗎？答案其實並非發源國日本，台灣也在前十名行列之中。

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▲2023年全球動漫迷人數，最多的其實並非日本，而是美國，他們有多達1億6760萬人，平時有著收看動漫的習慣。（圖／取自worldpopulationreview）
▲2023年全球動漫迷人數，最多的其實並非日本，而是美國，他們有多達1億6760萬人，平時有著收看動漫的習慣。（圖／取自worldpopulationreview）
據《世界人口評論》（worldpopulationreview），他們從網路搜尋方式計算後，結果發現2023年全球動漫迷人數，最多的其實並非日本，而是美國，有多達1億6760萬美國人，平時有著收看動漫作品的習慣。

📍這裡動漫迷最多！2023年全球「前10名國家」曝光

1.美國　動漫迷總數：1億6760萬　人口佔比：71.86%
2.巴西　動漫迷總數：1億0790萬　人口佔比：55.78%
3.墨西哥　動漫迷總數：6590萬　人口佔比：45.58%
4.日本　動漫迷總數：6320萬　人口佔比：75.87%
5.菲律賓　動漫迷總數：5620萬　人口佔比：70.58%
6.法國　動漫迷總數：3400萬　人口佔比：62.5%
7.南韓　動漫迷總數：2470萬　人口佔比：50.7%
8.加拿大　動漫迷總數：1840萬　人口佔比：34.67%
9.馬來西亞　動漫迷總數：1670萬　人口佔比：42.7%
10.台灣　動漫迷總數：1160萬　人口佔比：32.5%

▲日本影視IP，最耀眼的光芒當然就是多如天上繁星的動漫影視作品。圖為今年最火紅的動漫《葬送的芙莉蓮》。（圖／翻攝自Muse木棉花香港臉書）
▲日本影視IP，最耀眼的光芒當然就是多如天上繁星的動漫影視作品。圖為今年最火紅的動漫《葬送的芙莉蓮》。（圖／翻攝自Muse木棉花香港臉書）
不過若是以國家的人口比例來計算的話，發源地日本就是當之無愧最愛看動漫的國家，全國有高達75.87%，約3/4的人口會收看動漫粉絲。而台灣的動漫迷總數則有1160萬人，人口占比為32.5%，兩項榜單都位居第十名。

▲《神隱少女》是宮崎駿的動畫片經典。（圖／翻攝自IMDb劇照）
▲《神隱少女》是宮崎駿的動畫片經典。（圖／翻攝自IMDb劇照）
至於最受歡迎的動漫電影工作室，毫無疑問的，絕對是宮崎駿創立的吉卜力工作室，他們被稱為動漫電影界的迪士尼，更製作了好幾十部膾炙人口的動畫電影，包含《神隱少女》、《霍爾的移動城堡》、《天空之城》等等。

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