全球「最多動漫迷」國家不是日本！前十名排行曝光　台灣也入列了

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📍這裡動漫迷最多！2023年全球「前10名國家」曝光
1.美國 動漫迷總數：1億6760萬 人口佔比：71.86%
2.巴西 動漫迷總數：1億0790萬 人口佔比：55.78%
3.墨西哥 動漫迷總數：6590萬 人口佔比：45.58%
4.日本 動漫迷總數：6320萬 人口佔比：75.87%
5.菲律賓 動漫迷總數：5620萬 人口佔比：70.58%
6.法國 動漫迷總數：3400萬 人口佔比：62.5%
7.南韓 動漫迷總數：2470萬 人口佔比：50.7%
8.加拿大 動漫迷總數：1840萬 人口佔比：34.67%
9.馬來西亞 動漫迷總數：1670萬 人口佔比：42.7%
10.台灣 動漫迷總數：1160萬 人口佔比：32.5%
不過若是以國家的人口比例來計算的話，發源地日本就是當之無愧最愛看動漫的國家，全國有高達75.87%，約3/4的人口會收看動漫粉絲。而台灣的動漫迷總數則有1160萬人，人口占比為32.5%，兩項榜單都位居第十名。
至於最受歡迎的動漫電影工作室，毫無疑問的，絕對是宮崎駿創立的吉卜力工作室，他們被稱為動漫電影界的迪士尼，更製作了好幾十部膾炙人口的動畫電影，包含《神隱少女》、《霍爾的移動城堡》、《天空之城》等等。