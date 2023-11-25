金馬60／典禮5大看點！影帝寶座成死亡之組　頒獎嘉賓陣容超華麗

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Lulu（黃路梓茵）去年勇奪金鐘獎最佳綜藝節目主持人獎，今年與吳宗憲、陳漢典以《綜藝大熱門》連莊拿下該獎。她曾一人主持兩屆金曲獎、一屆金鐘獎，主持功力接連備受肯定且經驗豐富。金馬執委會主席李屏賓，欽點她擔任本屆金馬獎頒獎典禮主持人，Lulu接獲邀約時不敢相信也不敢答應，驚喜之餘還再三確認，成功集滿3金主持棒，屆時她表現如何，將被全國觀眾檢視。
盧廣仲、萬芳、洪佩瑜、RYOTA 片山凉太獻唱
盧廣仲將重新詮釋《少年吔，安啦》的〈無聲的所在〉以及《擺渡人》的〈讓我留在你身邊〉這兩首入圍過金馬獎的歌曲。已有金曲獎、金鐘獎獎項肯定的萬芳，以《五月雪》雙料入圍金馬獎最佳女配角與電影歌曲，將在現場詮釋〈五月的人〉。甫獲今年金曲獎最佳新人的洪佩瑜，將深情演繹《本日公休》的主題曲〈同款〉。首次挑戰電影即以《富都青年》順利入圍的RYOTA片山凉太，也將親自演唱動人的〈一路以來〉。
頒獎嘉賓陣容十分華麗 集結各地影后、影帝
金馬60的頒獎嘉賓眾星雲集，包含威尼斯金獅獎及最佳導演得主北野武、坎城影帝役所廣司、日本影帝妻夫木聰、影后滿島光，金馬影帝張震、阮經天，金馬影后張艾嘉、陳淑芳、楊貴媚、李心潔、桂綸鎂、謝盈萱，以及金馬得主柯震東、林柏宏、劉冠廷、范少勳；提名金馬獎且備受注目的群星許光漢、王淨、宋芸樺、劉俊謙等人，還有第一名模林志玲都將出席本屆金馬獎。
陸小芬睽違24年以《本日公休》重返大銀幕 將重逢老友陳坤厚
金馬影后陸小芬曾憑藉《看海的日子》獲頒金馬獎影后，更以《桂花巷》、《晚春情事》拿下連續2屆亞太影展最佳女主角。她從1999年息影至2023年，睽違24年再主演傅天余執導的電影《本日公休》，飾演家庭理髮阿姨「阿蕊」，順利入圍本屆金馬獎最佳女主角獎。陸小芬曾演出陳坤厚執導的1987年電影《桂花巷》，而陳坤厚獲頒今年金馬獎「終身成就獎」，兩人也將久違重逢。
影帝戰況激烈成死亡之組 獎落誰家今晚揭曉
許光漢、林柏宏以電影《關於我和鬼變成家人的那件事》同片入圍，對上超強勁敵吳慷仁《富都青年》、王柏傑《疫起》、阮經天《周處除三害》，本屆影帝戰況激烈形成「死亡之組」，成為典禮最大看點，到底獎落誰家，將在今晚揭曉答案。
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