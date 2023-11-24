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特企／美聲來襲！ 大宇資訊首款BL遊戲《Voice Love on Air》曝光

▲《Voice Love on Air》主視覺。（圖／品牌提供）
▲《Voice Love on Air》主視覺。（圖／品牌提供）

本報訊

由大宇資訊研發，全新原創故事《Voice Love on Air》亮相！這回大宇資訊首次嘗試BL題材的戀愛模擬遊戲，題材新穎，畫面精美細膩，自家原創IP作品再加一。

《Voice Love on Air》以聲音導演、廣播劇錄製為主題，劇情講述初為BL廣播劇聲音導演的主角-亞樹，與配音員一起完成廣播劇錄製作品，並在互動中，展開戀情。

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遊戲中出現的配音員各具特色，每位都有數個不同的聲音表演方式，而這些聲線也會在主角與攻略角色們的戀情進展過程中，被逐漸發掘出來。遊戲中玩家可以根據自己的喜好為廣播劇挑選合適的配音員並指定其演繹類型，於錄製完成後，還可以盡情欣賞自製的廣播劇成品。

回顧大宇資訊過去多以仙俠風格遊戲，聞名華人地區，從去年開始跨足恐怖遊戲領域，改編電影《女鬼橋》的同名遊戲，奪下佳績；而後，更合作恐怖電影《咒》，開發沉浸互動式恐怖遊戲。不同以往，《Voice Love on Air》不僅是戀愛模擬遊戲，還是以BL為主題。被問及製作遊戲的契機時，製作人笑著說：「當初提案時，還覺得肯定會被打槍」。原來製作團隊中有不少同好，時常分享交流，提案以「BL廣播劇導演」的創意來製作遊戲。製作團隊表示：「本以為提案通過機率微乎其微，但沒想到公司非常鼓勵大家發揮創意，更希望能創作多元化遊戲類型」，讓《Voice Love on Air》順利啟動。

大宇資訊近年來致力於文創產業，發揮影視娛樂IP價值，著重延續IP生命與熱度，進行更多元的異業合作，而自家原創IP作品《Voice Love on Air》，預計2024年於多平台(STEAM / SWITCH/PS/XBOX)正式推出，並參加12月8日G-Eight電玩展，供玩家搶先體驗。遊戲將採用日語語音，配音卡司及更多玩法資訊，請持續關注遊戲官方twitter及大宇資訊官方粉絲團

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