特企／美聲來襲！ 大宇資訊首款BL遊戲《Voice Love on Air》曝光

《Voice Love on Air》以聲音導演、廣播劇錄製為主題，劇情講述初為BL廣播劇聲音導演的主角-亞樹，與配音員一起完成廣播劇錄製作品，並在互動中，展開戀情。
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回顧大宇資訊過去多以仙俠風格遊戲，聞名華人地區，從去年開始跨足恐怖遊戲領域，改編電影《女鬼橋》的同名遊戲，奪下佳績；而後，更合作恐怖電影《咒》，開發沉浸互動式恐怖遊戲。不同以往，《Voice Love on Air》不僅是戀愛模擬遊戲，還是以BL為主題。被問及製作遊戲的契機時，製作人笑著說：「當初提案時，還覺得肯定會被打槍」。原來製作團隊中有不少同好，時常分享交流，提案以「BL廣播劇導演」的創意來製作遊戲。製作團隊表示：「本以為提案通過機率微乎其微，但沒想到公司非常鼓勵大家發揮創意，更希望能創作多元化遊戲類型」，讓《Voice Love on Air》順利啟動。
大宇資訊近年來致力於文創產業，發揮影視娛樂IP價值，著重延續IP生命與熱度，進行更多元的異業合作，而自家原創IP作品《Voice Love on Air》，預計2024年於多平台(STEAM / SWITCH/PS/XBOX)正式推出，並參加12月8日G-Eight電玩展，供玩家搶先體驗。遊戲將採用日語語音，配音卡司及更多玩法資訊，請持續關注遊戲官方twitter及大宇資訊官方粉絲團。