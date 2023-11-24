從亞冠賽看台灣與日韓的差距 洪總點最大問題、提解方：要更努力
第二屆亞洲職棒冠軍爭霸賽於上週（19日）劃下句點，以中職年輕好手為主體的中華隊以季軍作收，先後敗給日本、韓國，也看出台灣棒球深度的不足，赴日觀戰的台鋼雄鷹總教練洪一中直言，台灣與日韓還有一大段差距，必須重視二軍的養成，以及建構完善的二軍訓練基地。
記者路皓惟/台中報導
洪一中上週赴日看亞冠賽，也從比賽結果中獲得一些啟發，洪總表示，現代棒球越來越年輕化，台灣比較慢一點，目前中職還是以資深、高齡選手為中心，年輕選手比例還是少，亞冠賽限制24歲以下、年資3年以下的球員，所以中華隊挑出選手比賽沒有辦法很整齊，比較難跟人家競爭。
中華隊連兩屆在亞冠賽拿下季軍，洪一中說：「我們在亞冠賽成績無法跟日韓比較，現在中職已經開放高中選秀，也從比賽中知道自己的不足，所以該如何在短時間加速球員的養成，冬季聯盟的存在就相對重要，是年輕球員磨練及進步很好的舞台。」
洪一中也提出解方，認為台灣要開始重視二軍訓練基地，「去日本了解之後，發現這是台灣需要更努力的地方，我們跟日韓還有一段差距，二軍訓練環節必須下功夫，如果這部分能夠做好，相信年輕選手成長會更快。」
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