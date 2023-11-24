徵人高薪緬甸工作　台男遭拘禁恐嚇　警跨國救出

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烏日警分局查知，「小胖」是在臉書社群軟體看到徵人廣告，出境工作即可獲得高薪及優渥生活條件，依所留聯絡資訊聯繫「朱小姐」，對方許以到緬甸工作輕鬆、月入高薪、包吃住等誘因，誘騙「小胖」前往境外工作。
經警方追查發現該不法集團自今(112)年2月起結合境外及在臺地區成員共組人口販運集團，成員「朱小姐」為朱姓女犯嫌(81年次)，負責在社群軟體刊登與實際工作不符之徵人廣告，以高薪及優渥條件誘騙不特定人出境工作，並與在臺犯嫌「張姓犯嫌」(81年次)負責協助安排被害人「小胖」，出境至緬甸大其力「祥景緹園區」從事詐欺大陸地區人民工作，「祥景緹園區」由境外犯嫌「賴姓犯嫌」(72年次)及「陳姓犯嫌」(89年次)負責拘禁、監控「小胖」、限制行動自由，如拒絕不從即遭集團成員以延長線捆綁毆打，並恐嚇如不儘快籌錢賠償，要將他拖到山上打死等語，其中朱姓女犯嫌與賴姓犯嫌為夫妻檔，分別就國內、外雙邊分工。
烏日警分局與中市刑大偵一隊循線查知犯嫌「朱姓女犯嫌」 等人涉案嫌疑重大，共組專案小組報請臺中地方檢察署檢察官張富鈞指揮偵辦，並透過外交部與民間營救組織向緬甸祥景緹園區周旋，將「小胖」平安救出返臺後，見時機成熟，同步執行搜索及拘提行動，查緝在臺主嫌朱姓女犯嫌及傳喚共犯張姓犯嫌等人到案。
烏日警分局提醒，民眾對國外工作等相關資訊應提高警覺，勿輕易聽信詐騙集團所說的話，因而成為詐欺集團共犯，呼籲民眾遇有出國工作時，務必謹記「旅外國人急難救助全球免付費專線」電話800-0885-0885(諧音：您幫幫我、您幫幫我，如遇到類似狀況，請立即向我國駐外使領館(或代表處)請求協助，若有聽聞親友在國外遇到上述情況，也請立即就近向警察機關報案，警政署亦將即時通知外交部駐外館處共同處理。