特企／「桃食安心資訊平台」活動開跑 ！邀請民眾一起來賺優惠

衛生局表示，即日起至112年12月25日，推出「桃食推廣人氣王」活動，民眾透過桃食平台內登錄店家的介紹，至主題專區尋找活動名稱，填寫推廣店家代碼並完成「看影片填問卷」就有機會獲得100元美食券（兌換至113年1月31日），還能參加Gogoro、iPhone、吸塵器、吹風機與氣炸鍋等獎項總價值超過50萬元大獎的摸彩，此外，參與「桃食推廣人氣王」店家第1名可獨得5萬元獎金，前10名總獎金共17萬元，同時還能獲得額外的收益與曝光。
另即日起至112年12月30日下午2時止，進入桃食平台首頁「活動訊息」尋找「桃食推廣幸運星」活動，填寫平台內食材揭露專區中喜愛店家名稱，即可再次獲得摸彩資格。另外，12月份也將不定期於夜市、商圈辦理快閃行銷拿好禮活動，活動訊息陸續公布於「桃食平台」與「桃園紅利桃子」。
衛生局表示，為滿足民眾對食品「知」的權利，於111年啟用「桃食安心資訊平台」，掌握7,775家餐飲場所食材資訊，並公開稽查抽驗結果供民眾查詢，強化食安資訊透明。本次系列活動讓業者擔任推薦店家角色，讓民眾從平台獲得食的資訊，今年更結合「紅利桃子」平台發放數位美食券，讓參與方式變得更加多元便利，今年將發放3萬份（每份面額50元）的美食券，民眾透過參加衛生局活動領取美食券及紅利桃子點數，再到配合店家折抵消費，民眾不僅享優惠，店家還能再將美食券及點數兌換成現金，輕鬆共享百萬商機及免費曝光，超多好康的系列活動，正在招募合作商家，無須支應其他設備及成本費用，歡迎店家提早報名、提早享受。相關報名及活動資訊請洽桃食安心資訊平台官方LINE帳號（ID：@966himah）。12月30日「火鍋嘉年華」現場將抽出系列活動得獎者。
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