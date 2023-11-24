泰版水原希子暴瘦！曾演厭世感「娜諾」 瘦到雙頰凹陷引熱議
因演出Netflix熱門影集「轉學來的女生」女主角娜諾而爆紅的琪洽．安瑪達雅固（Chicha Amatayakul，小名Kitty），因為厭世感十足的臉，而被封為「泰國版水原希子」。近日她出席活動時，被網友發現面容激瘦，雙頰凹陷的模樣讓人難以認出。
國際中心賴正琳／綜合報導
Kitty是泰國演員和超模，目前已參演「轉學來的女生」前兩季，雖然網友紛紛敲碗推出第三季，但卻發現Kitty突然暴瘦，與拍攝《轉學》第一季時膨潤的臉頰相比，雙頰明顯大消風，在凹陷雙頰的襯托下，顴骨顯得特別突出，下巴輪廓也變得鋒利不少。
由於消瘦非常多，讓網友感到十分擔心，紛紛留言「還我娜諾！」、「怎麼瘦成這樣了」和「希望她沒事」。目前Kitty也將頭髮染成金髮，跟戲裡的形象差異極大。
Kitty在17歲以「歌手」身份加入泰國人氣女團「Kiss Me Five」開啟演藝之路，聲勢水漲船高之際，卻選擇回歸校園認真唸書，最終她畢業於泰國曼谷藍康恆大學法律系，並開始當模特兒和演員。她在2017年拍攝電視劇《火之迷戀》、電影《讓我死》，2018年則因飾演「轉學來的女生」娜諾而紅遍亞洲。
「轉學來的女生」影集聚焦在校園裡發生的種種光怪陸離，離奇卻又真實，因為都是從真實社會新聞改編的，舉凡霸凌、炫富、性侵等等社會議題，名為「娜諾」的冷豔女孩在每一集都以轉學而來的女學生現身，並對壞人進行恐怖的懲罰。