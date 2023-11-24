台商回台3大方案吸金逾2兆！中美矽晶投資21億迎戰太陽能電池市場

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此外，中美矽晶從溫室氣體盤查到執行能源管理、清潔生產等，正逐步朝向2050年100%使用再生能源的目標前進，期望成為綠電產業的領航者。
詮亞為生技食品原料供應商，深耕食品粉末領域30餘年，擁有發酵、噴霧、造粒、鼓式乾燥與真空冷凍乾燥等多項生產技術，並跨足保健食品之劑型開發代工業務。
為了持續加強研發能量，確保競爭優勢，詮亞規劃增聘30名本國員工，投資約3.2億元於南投縣興建企業營運總部-南崗二廠，採用智慧化設備自動設定製程參數，並將生產資訊可視化，提升產品品質穩定性。另將於廠區設置太陽能設施與使用蒸氣鍋爐，可有效節省能源，落實節能減碳。
揚盛實業為專業經編織物製造商，產品包含疋布、成品布面材料等，由於累積多年的生產技術與經驗，可依據顧客需求開發合適布料，像是3M、Nike、Adidas等知名品牌的黏扣布類商品，即選用揚盛實業所開發可黏貼、拉扯的刷毛布面。
由於生產空間已不敷使用，預計投資2.5億元於臺南廠區旁建置新廠，導入數位化管理與自動倉儲，建構布品織造履歷系統，提供客戶更快速優質的服務。新廠將建置太陽能發電設施，並使用環保建材與節能玻璃等，以保護環境邁向永續經營之路。預期投資完成後，可增加4名本國就業機會。
Better For You貝特福優以自有品牌「丹尼船長」開發出獨特的「米米花」、「米米彎」等創新米製零食，使用臺灣生產的白米、糙米為原料，強調健康無人工添加、非油炸，並符合低GI、無麩質的現代飲食潮流，因此成為各大電商平台與主婦團購的新寵。為因應零食市場成長，將於宜蘭廠區增設智慧化產線，透過智能感測器蒐集生產數據進行分析，以改善製程提高良率，同時降低能源耗損。
從彰化二林起家的總舖師「阿秋師」操辦過無數宴席，為滿足賓客希望能夠外帶料理，阿秋師創立了饗城股份有限公司，研發各類調理食品。
為整合生產流程，饗城決定增聘12名本國員工，投資6.1億元，在彰化二林廠區旁興建智能冷凍倉儲廠，妥善的管理原料與庫存，使產品品質更加穩定。新廠區將設置綠化帶、架設太陽能設備與使用中央能源管理系統，期望在生產美食的同時也能兼顧環境保護。