郭董退選！賴佩霞棄美國籍白忙71天 媳婦女兒隋棠、謝沛恩噤聲
60歲賴佩霞從歌手轉戰影視圈也拍舞台劇，對學習一直沒停過，在疫情期間攻讀哈佛菁英領導學程，符合「郭董」郭台銘想要的副總統3大條件「女性、能力強、有公益經驗」，在9月14日攜手郭董宣布參選明年總統大選。萬萬沒想到，在最後登記日的今（24）天，郭董在截止前2小時竟宣布退選，讓為符合法規放棄美國國籍的賴佩霞，足足白忙71天，而她的媳婦隋棠、女兒謝沛恩都尚未發聲。
記者蔡依庭／台北報導
賴佩霞在71天前，也就是金鐘獎宣布入圍名單的當天，一大清早無預警宣布擔任郭董副手，忙翻了政治線記者，以及從沒想過「會關我事」的娛樂線記者。賴佩霞為了參選中間經歷不少波折，除了以無黨籍參選的連署日常，雙重國籍如何在最短時間內放棄的問題，還有吵吵鬧鬧最久的就是，她演出的影集《人選之人—造浪者》，差點因她的參選，無法順利在主要播出電視台公視上檔。
除了這些，為了選舉她也辭退舞台劇《蘑菇》的演出，搞得人家開天窗被炎上；後來還有她的洗學歷事件、沒心理師執照卻執業等，各種被找碴的難關都挺過了。事過境遷，昨晚「藍白合」會議，她還有時間悠哉地和郭董喝咖啡，今天就宣布退選。賴佩霞經過71天的政治洗禮，又得回歸當女明星，媳婦隋棠都還沒來得及發表婆婆參選的心得，可能就要思考婆婆退選的回應，不管是對誰，實在都是措手不及的奇幻之旅。
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